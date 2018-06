El 'Diari de Sabadell' estrena redisseny i nova web

El 'Diari de Sabadell' obre aquest dimarts una nova etapa amb el primer canvi radical de disseny que experimenta des del 1994 i la posada en marxa d’una nova web. Segons el director del mitjà, Albert Solé, l’objectiu és “posar el diari al segle XXI”, amb un disseny “modern i fàcil de llegir”. També canviaran les portades, protagonitzades per un gran tema principal, i s’hi inclouran noves seccions, amb continguts “molt sabadellencs” però no d’actualitat, i també, per primera vegada, amb un espai destinat a oferir “quatre pinzellades” de les principals notícies de l’àmbit nacional i internacional.

Pel que fa a la web, que fins ara es limitava a llistar les notícies de l’edició impresa, es reformularà totalment i utilitzarà els nous llenguatges digitals per presentar els temes de manera més atractiva.

El 'Diari de Sabadell', nascut el 1977, va estar a punt de tancar al març, però finalment la capçalera va ser adquirida per Novapress Edicions, que n’ha impulsat el rellançament.