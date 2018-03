‘Dicho y hecho’ només aguanta un dia al ‘prime time’ de La 1

Televisió Espanyola no donarà una segona oportunitat al programa d’humor Dicho y hecho. L’espai que presenten Anabel Alonso i José Corbacho es va quedar amb només 877.000 espectadors a tot Espanya i un 5,5% de quota de pantalla en la seva estrena, divendres passat en prime time, i a partir d’aquesta setmana ocuparà la franja del late night. L’horari estel·lar dels divendres tornarà a quedar reservat per al cinema, que ja l’omplia des de feia dos anys.

Dicho y hecho havia de permetre a La 1 plantar cara als espais d’entreteniment familiar que les cadenes privades ofereixen la cinquena nit de la setmana, però va quedar molt lluny del seu objectiu: no només el van superar Telecinco (amb el 14% de Mi casa es la tuya) i Antena 3 (on Hipnotízame va obtenir un 12,9%), sinó que també va quedar per darrere de La Sexta (que va fer un 6,7% amb Equipo de investigación) i de Cuatro (que va marcar un 8,3% amb la pel·lícula Terminator Génesis).