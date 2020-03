Disney + s’alia amb la televisió en obert per promocionar-se

L’últim contendent de la batalla de l’ streaming, Disney+, començarà a operar el 24 de març a Espanya. Abans, però, els espectadors podran tenir un primer tast de la seva oferta a través de la televisió en obert: Cuatro va anunciar aquest dimarts que emetrà el primer episodi de The mandalorian, el principal reclam de la plataforma, en obert. La segona cadena de Mediaset va aprofitar una de les pauses publicitàries del seu programa estrella, Supervivientes, per anunciar a so de bombo i platerets l’aterratge de la sèrie inspirada en l'univers de La guerra de les galàxies. L’estrena de The mandalorian en horari de màxima audiència es pot entendre com una estratègia de promoció per part de la plataforma per captar subscriptors en un context de saturació de l’oferta de serveis de streaming.

L’estratègia d’aliar-se amb televisions en obert no només es durà a terme a Espanya. La revista especialitzada Variety explicava aquest dilluns que la nova sèrie de la saga de La guerra de las galàxies també tindrà debut en obert a Alemanya a través de la cadena privada ProSieben. Segons explica la publicació, el canal oferirà el capítol el diumenge 22 de març, dos dies abans del llançament de la plataforma, i acompanyarà l’emissió de l’estrena d’ Els últims jedi, la segona entrega de la nova trilogia galàctica. En el cas d’Espanya, Cuatro encara no ha desvelat la data en què es podrà veure l’episodi, tot i que s’espera que segueixi les passes d’Alemanya.

Que Disney hagi escollit Mediaset per fer aquesta emissió no és sorprenent: des de fa anys el grup de comunicació té un acord amb la companyia nord-americana que li permet oferir alguns dels seus principals títols cinematogràfics –com la saga de La guerra de les galàxies– i sèries com The good doctor o Anatomía de Grey. D'aquesta manera, Mediaset posa la catifa vermella per a l'entrada de Disney+ al mercat espanyol, en el qual Netflix segueix sent el servei per streaming preferit pels usuaris. Disney+ ja ha començat a treballar en la captació de subscriptors: el 24 de febrer va llançar una primera oferta d’abonament anual –disponible fins al dia 23 de març– per 59,99 euros. Posteriorment, el preu anual serà de 69,99.

Mediaset dona la mà a l''streaming'

Les sinergies amb les plataformes per streaming no són una novetat per a Mediaset. A principis de febrer, el grup de Paolo Vasile presentava un acord amb Amazon en virtut del qual la plataforma de pagament estrenarà en exclusiva, abans de l'emissió en obert, sis títols que el grup audiovisual havia produït a través de Mediterráneo (la marca que agrupa les productores participades per Mediaset) i que estaven pensades per debutar a Telecinco. En aquest cas el camí és a la inversa del de Disney: del tancat a l'obert.

El seu grup rival, Atresmedia, també segueix la mateixa política, tot i que amb algunes variants. En comptes d'aliar-se amb una plataforma externa, les noves ficcions i els programes d'entreteniment d'Antena 3 es preestrenen al seu propi servei de streaming de pagament, Atresplayer Premium, un dels projectes amb què volen impulsar la seva producció pròpia. És el que van fer, per exemple, amb la sèrie La valla: actualment la plataforma ofereix els set primers capítols d'un total de 13 i pròximament la ficció es podrà veure en obert a través d'Antena 3. L'accés a contingut exclusius, com els avançaments, és un dels atractius que intenta explotar el grup per aconseguir endur-se una part del pastís de l' streaming. Abans de posar en marxa el seu servei, Atresmedia va signar l'any 2018 un acord amb Netflix que permetia a la plataforma tenir accés preferent a les ficcions del grup, per incorporar-les al seu catàleg i internacionalitzar-les.

L'aliança de Disney+ amb Cuatro és una excepció dins del panorama actual, ja que atorga poder a la televisió tradicional quan fa anys que es vaticina la seva mort. La companyia de Mickey Mouse, però, també té posada la mirada en altres vies de penetració: a principis d'any El Español informava que la nova plataforma negociava amb Telefónica, Vodafone i Orange per integrar-se en les seves ofertes de televisió. De fet, Netflix ja va apostar per aquesta estratègia l'any 2018, quan va anunciar un acord amb Movistar+. L'única diferència és que la plataforma de Reed Hastings operava a Espanya des del 2015.

A Estats Units, Disney+ també s'ha aliat amb operadores telefòniques que tenen servei de televisió per cable– en aquest cas, Verizon–. Els usuaris d'aquesta companyia telefònica tenen una subscripció anual gratuïta a Disney+. Fa un mes, la companyia de Mickey Mouse va fer públic que en el seu primer trimestre de vida el servei va sumar 26,5 milions de subscriptors, una xifra que segons l' exconseller delegat de la companyia, Bob Iger, ara hauria pujat fins als 28,6 milions.

L'esquer dels Simpson Si un dels puntals de Disney+ és l'univers de La guerra de les galàxies, l'altre és Els Simpson. La família groga forma part del segell Fox, també inclòs sota el paraigua de Disney. Igual que ha passat als Estats Units, les aventures de Homer Simpson i la seva família formaran part del catàleg de Disney+, tal i com ha anunciat aquest dimecres la plataforma. Els usuaris del servei podran accedir als més de 600 capítols que formen les 30 temporades –actualment s'està emetent la 31a als Estats Units– de la comèdia d'animació.