Disney comprarà Fox per 52.000 milions de dòlars

Walt Disney ha arribat a un acord amb Twenty-First Century Fox per comprar-li la major part del seu negoci audiovisual per un preu de 52.400 milions de dòlars, l'equivalent a 44.300 milions d'euros, segons informa la companyia en un comunicat. La compra es formalitzarà mitjançant un intercanvi d'accions. L'acord inclou, a més, l'assumpció, per part de Disney, d'uns 13.700 milions de dòlars de deute del grup de Rupert Murdoch, de manera que el valor total de la transacció serà de 66.100 milions de dòlars (uns 55.900 milions d'euros).

Entre els negocis que passaran a ser controlats per Disney hi ha la productora de cinema i televisió 20th Century Fox (incloent el seu catàleg de pel·lícules i formats televisius), les participacions del grup en plataformes de televisió per satèl·lit (com ara Sky), per cable (com FX Networks o National Geographic) o per internet (com Hulu) i el negoci de distribució internacional de continguts.

En canvi, Fox Broadcasting Networks, que inclou el canal de televisió Fox News i altres com Fox Business Network, els dos canals de Fox Sports i Big Ten Network, no formen part de l'acord, i se separaran de Twenty-First Century Fox abans de la seva integració a Disney per formar una nova companyia independent, que seguirà sent propietat dels actuals accionistes de Twenty-First Century Fox.

Entre els títols que passaran a mans de Disney hi ha la saga cinematogràfica 'X-Men', la pel·lícula 'Avatar' i sèries de televisió com 'Els Simpson', 'Modern family', 'This is us' o 'The Americans'. Segons Disney, aquest acord li permetrà "crear continguts més atractius, construir una relació més directa amb els seus clients d'arreu del món i oferir una experiència d'entreteniment més potent als consumidors, on vulguin i com vulguin". L'empresa va anunciar a l'agost el llançament, l'any 2019, de la seva pròpia plataforma de 'streaming', a través de la qual podrà distribuir també tots aquests nous continguts.

El conseller delegat de Disney, Bob Iger, que tenia previst retirar-se el juliol del 2019, ha acceptat la petició de les dues companyies perquè mantingui el càrrec fins a finals del 2021, amb l'objectiu que sigui el responsable de supervisar el procés d'integració a l'empresa dels negocis procedents de Fox. Un cop completada la transacció, els actuals accionistes del grup Fox controlaran aproximadament el 25% de Disney.

"Ens sentim honorats i agraïts que Rupert Murdoch ens hagi confiat el futur dels negocis que ha dedicat tota un vida a construir, i estem emocionats per aquesta oportunitat extraordinària d'incrementar el nostre catàleg de franquícies i continguts", ha assenyalat Iger. Segons ell, l'adquisició de Fox permetrà a Disney "expandir substancialment" el negoci internacional del grup i "oferir continguts de primera classe i plataformes de distribució innovadores a més continguts en mercats clau de tot el món".

Murdoch, per la seva banda, s'ha mostrat "extremadament orgullós" de tot el que ha "construït a Twenty-First Century Fox". "Crec fermament que aquesta unió amb Disney oferirà encara més valor als accionistes, i estic convençut que aquesta combinació, sota el lideratge de Bob Iger, es convertirà en una de les companyies més importants del món", ha afegit.