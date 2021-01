Disney+ duplicarà els seus continguts amb el canal Star

El catàleg de Disney+ s'expandeix. La plataforma ha anunciat els primers títols que formaran part del nou canal Star, que estarà disponible a l'Estat a partir del 23 de febrer i duplicarà el nombre de continguts de Disney+. Entre les produccions més destacades figuren la sèrie Big sky, del creador de Big little lies, David E.Kelly, i Love, Victor, la història d'autodescobriment d'un adolescent homosexual.

Segons va explicar la companyia a principis de desembre, Star és un nou canal que servirà per distribuir internacionalment les sèries i pel·lícules que formen part d'altres segells del grup Disney, com ara ABC, FX i 20th Century Studios, i per oferir continguts considerats més adults. De fet, Love, Victor era una sèrie pensada per a Disney+ que finalment va acabar al catàleg de la plataforma Hulu, també de la companyia, ja que tracta temes que consideraven que no s'adequaven a la línia de continguts per a tota la família que té el servei. El catàleg de Star també inclourà 24, Perdidos, Mujeres desesperadas, Cómo conocí a vuestra madre, Scandal i Anatomía de Grey, entre d'altres.