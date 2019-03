El judici impulsa TV3 i deixa La 1 en mínim històric a Catalunya

TV3 ha sigut la cadena de televisió més vista a Catalunya durant el mes de febrer, i ja encadena dinou mesos consecutius sense perdre la primera plaça. En aquesta ocasió, a més, ha aconseguit un domini absolut, ja que no se li ha escapat el lideratge ni un sol dia.

TV3

Fa la segona millor dada en vuit anys i lidera cada dia

El domini de TV3 aquest mes de febrer ha sigut indiscutible. Amb l'inici del judici al Procés, la televisió pública s'ha enfilat fins al 16,3% de quota de pantalla, el millor registre des del 17,5% de l'octubre del 2017 (impulsat per l'1-O i tots els esdeveniments posteriors) i el segon més alt des del novembre del 2010. En un mes de febrer, la cadena no marcava xifres tan elevades des del 2007. A més, aquest resultat, que millora en 1,8 punts la dada del gener, li permet distanciar-se a més de cinc punts de les seves principals rivals: Antena 3 ha fet un 11,1% (5,2 punts per sota de TV3), i Telecinco, un 10,2% (6,1 punts menys).

El lideratge de TV3, a més, s'ha estès del principi al final del mes: la televisió pública ha sigut el canal més vist en cadascun dels 28 dies del febrer, i el rànquing de programes també ha estat encapçalat per un dels seus continguts (majoritàriament els 'Telenotícies') en 28 ocasions. De fet, entre els 15 programes més vistos al llarg d'aquest mes, només n'hi ha dos que corresponguin a alguna altra cadena. TV3 continua sent el canal generalista més ben valorat al panel de GfK, amb una nota del 8,5.

Pel que fa a la resta de canals de Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA), destaca el resultat del 3/24, que gràcies al seguiment del judici s'ha situat com la desena cadena més vista a Catalunya: ha guanyat 1,1 punts des del gener i ha arribat al 2,6%, el millor febrer de la seva història i el millor resultat des del novembre del 2017. En canvi, el Super3/33 perd una dècima i torna a caure al 0,9%, i l'Esport3 es manté estable en un discret 0,5%. En conjunt, els canals de la CCMA han sumat al febrer un 20,3% de quota, 2,8 punts més que al gener.

Canals privats espanyols

Antena 3 continua segona i Cuatro iguala el mínim històric

La lluita per la segona plaça s'ha decantat novament a favor d'Antena 3, que enllaça tres mesos derrotant Telecinco a Catalunya, tot i que la distància s'ha escurçat. Tots dos canals han anat a la baixa, però el descens ha sigut una mica més pronunciat en el cas de la marca d'Atresmedia: Antena 3 ha passat de l'11,7% a l'11,1% de 'share', i en canvi Telecinco ha caigut del 10,6% al 10,2%.

Mentrestant, la crisi de Cuatro s'accentua: ha perdut tres dècimes més i ja ha igualat, amb un 4,2%, el seu mínim històric, obtingut el seu primer mes de vida, el novembre del 2005, en el qual la cadena ni tan sols va estar activa des del primer dia. El segon canal de Mediaset només supera el temàtic més vist (Energy, del mateix grup) en 1,1 punts. En canvi, La Sexta ha crescut quatre dècimes i marca un 7% que li permet col·locar-se quarta, clarament per davant de La 1.

Per grups, Atresmedia s'imposa amb contundència: la suma dels seus canals arriba al 25,2%, mentre que els de Mediaset es queden en el 23,2%.

TVE

La 1 marca el seu mínim històric en ple judici al Procés

Si Cuatro està en hores baixes, no li van millor les coses a La 1, que aquest febrer, en ple judici al Procés, ha marcat a Catalunya el pitjor resultat de tota la seva història: s'ha quedat amb un 6,2%, 4 dècimes menys que al gener i una per sota de l'anterior mínim, obtingut l'agost del 2013. Això la deixa vuit dècimes per sota de La Sexta, en una nova mostra que aquesta cadena ha arrabassat a la pública el paper de referent entre les cadenes estatals a l'hora d'informar-se sobre la situació política catalana. De fet, el canal 24h (que segueix el judici en directe) ha passat del 0,6% del gener a un 1%. En conjunt, els canals de Televisió Espanyola obtenen un 10,9%.

8TV

El canal de Godó continua amb una audiència residual

Per segon mes consecutiu, 8TV ha obtingut al febrer un 0,6% de quota, el pitjor registre de la història de la cadena del Grupo Godó. Això la situa com el quart canal menys vist a Catalunya (només supera Esport3, Teledeporte i Real Madrid HD) i continua perjudicant la quota del català, que és ara del 20,9%.

Resultats a Espanya

Telecinco lidera per sisè mes i Cuatro cau al mínim històric

Al conjunt de l'Estat, Telecinco s'ha anotat al febrer un 14,6% que li permet liderar per sisè mes consecutiu. A més, el canal de Mediaset amplia clarament la distància respecte a Antena 3: no només ha guanyat tres dècimes en comparació amb el gener, sinó que la seva rival n'ha perdut set i ha caigut fins al 13,1%. El tercer lloc és per a La 1, que continua amb una tendència negativa que li ha fet perdre 0,2 punts i quedar-se amb un 9,6%, la pitjor dada en dos anys i mig. La Sexta creix tímidament, del 7,3% al 7,4%, i Cuatro s'enfonsa fins al 4,8%, la pitjor dada dels seus tretze anys d'història.

Els informatius d'Antena 3 continuen sent els més vistos, mentre que els 'Telediarios' de TVE no aconsegueixen millorar la tercera posició que han ocupat els últims mesos.