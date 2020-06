'Drama', una estrena insuficient per fer front a 'MasterChef'

L'estrena de Drama a TV3 va aconseguir 338.000 espectadors i un 13,1% de quota de pantalla. No va ser suficient per coronar-se com a programa estrella de la nit, ja que MasterChef va aplicar el seu corró i va donar a La 1 360.000 seguidors i un 22,6% de share. La sèrie còmica, que ja s'havia pogut veure a Playz, va emetre un segon capítol, que encara va quedar més lluny: 263.000 seguidors i un 10,4%.

Aquest dilluns va ser també el dia del retorn del Telenotícies comarques. Tot i que va quedar per sobre de la quota global de la cadena, amb un 20,3%, el resultat en espectadors (289.000) va ser discret, ja que queda prou per sota dels 338.000 seguidors que ha marcat de mitjana aquesta temporada, abans de la interrupció pel coronavirus.

Amb tot, TV3 va aconseguir liderar el dia, amb un 13,6%, però amb un marge estret respecte a Telecinco, que es va quedar en el 12,8%. La pública tanca el mes com la televisió més vista, però amb la distància més ajustada dels últims mesos.