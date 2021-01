Dustin Diamond, l'Screech de 'Salvados por la campana', hospitalitzat

L'actor Dustin Diamond, conegut per haver sigut l'Screech a la comèdia dels anys 90 Salvados por la campana, ha estat hospitalitzat, segons avança la web TMZ . "El Dustin és a l'hospital i els metges li estan fent proves per saber més sobre el seu estat", ha confirmat un representant de l'actor. Segons explica la web, Diamond va ingressar a un hospital de Florida, on viu, després de patir dolors per tot el cos.

Diamond és conegut principalment pel seu paper de Screech a Salvados por la campana, de la qual recentment s'ha estrenat un reboot als Estats Units a la plataforma Peacock. De fet, l'actor és l'únic dels membres del repartiment original que no ha participat en aquesta nova versió. Elizabeth Berkley, una de les actrius principals de la sèrie, reconeixia que el contacte amb Diamond havia sigut escàs des que van finalitzar la comèdia: "No he parlat amb ell des de fa molt, crec que l'última vegada que hi vaig parlar va ser quan vam acabar la sèrie. No perquè passés res dolent, amb mi sempre va ser molt amable i ell ha fet el seu propi viatge, però he estat més en contacte amb la resta de l'equip, el Mark-Paul [Gosselaar], la Tiffani [Amber Thiessen] i el Mario [Lopez]".