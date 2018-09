Edu Soto presentarà la segona temporada d’‘El paisano’

Un dels principals èxits de TVE d’aquesta temporada, El paisano, prepara la segona entrega però amb canvi de presentador. Si la primera temporada la va presentar l’actor Pablo Chiapella, a partir de la pròxima edició l’adaptació espanyola d’ El foraster tindrà Edu Soto al capdavant. Segons ha avançat El Confidencial, s’ha canviat de conductor perquè Chiapella no podia compaginar el rodatge del programa amb la de la sèrie La que se avecina, de la qual forma part des de la seva estrena, l’any 2007. En la seva primera entrega El paisano ha obtingut a Espanya una audiència mitjana d’1,6 milions d’espectadors i una quota de l’11,93%.

L’últim projecte que Edu Soto va presentar per a TVE va ser El árbol de los deseos, un programa emès el 2017 en què l’actor visitava diferents escoles d’Espanya per complir els desitjos de persones que ho necessitaven. També va ser un dels concursants de la segona edició de MasterChef Celebrity.