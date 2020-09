Els Emmy s'agenollen davant 'Succession' i 'Schitt's creek'

En l'any del coronavirus, els Emmy, els primers grans premis entregats en plena pandèmia, s'han hagut de conformar amb una gala virtual, un repte que s'ha superat amb bona voluntat malgrat alguns puntuals problemes tècnics. Més enllà d'això, la 72a edició dels premis, més àgil que les versions presencials, s'ha empeltat del moment polític i social que es viu als Estats Units amb missatges contra el racisme i amb proclames demanant un vot pel canvi per a les properes eleccions del 3 de novembre.

'Succession' es confirma com el relleu de 'Joc de trons'

Després de l'adeu de Joc de trons, la HBO semblava no tenir un relleu clar fins que Succession, que va començar discretament, va donar un cop de puny a la taula amb la segona temporada. La cerimònia dels Emmy ho ha confirmat convertint-la en la guanyadora de la majoria de les categories a les quals estava nominada, entre ella la de millor drama. La sèrie de Jesse Armstrong, que explica les trifulques d'una adinerada família propietària d'un gran grup de comunicació, també s'ha endut els guardons a millor guió i millor direcció. El creador britànic ha sigut especialment crític amb un "discurs de no agraïment" a Donald Trump i Boris Johnson.

Visiblement emocionat, Jeremy Strong, que interpreta a l'intestable Kendall Roy de Succession, ha guanyat el premi al millor actor. Un dels premis més celebrats de la nit ha sigut el de la jove Zendaya, protagonista d' Euphoria (HBO). "Sé que hi ha esperança en els joves, encara que en la nostra sèrie no ho sembli, i us dono les gràcies a tots els que estan allà fora lluitant", ha dit l'extrella Disney, que s'ha convertit en la guanyadora més de l'Emmy a la millor actriu.

Succession no ha tingut sort en les categories d'actors de repartiment. El guanyador del guardó masculí finalment ha sigut per Billy Crudup per The morning show, la sèrie amb què va arrencar el servei de streaming d'AppleTV+. Julia Garner s'ha endut el seu segon Emmy consecutiu pel personatge de Ruth Langmore d' Ozark.

La coronació de la tapada 'Schitt's creek'

651x366 Eugene Levy, rebent l'Emmy al millor actor de comèdia, en presència del seu fill, co-creador de 'Schitt's creek' / AFP Eugene Levy, rebent l'Emmy al millor actor de comèdia, en presència del seu fill, co-creador de 'Schitt's creek' / AFP

Tot i ser segurament una de les comèdies nominades menys conegudes pel gran públic, la coronació de la canadenca Schitt's creek es venia gestant des de l'any passat, quan es va quedar sense premis a causa de Fleabag. Desapareguda de la terna la sèrie de Phoebe Waller-Bridge, l'última temporada de Schitt's Creek, que es pot veure a Movistar+, ha arrasat i s'ha endut tots els guardons del seu gènere, inclòs el de millor comèdia.

Els Emmy han acabat esdevenint la festa de Schitt's creek i La sèrie s'ha imposat a comèdies triomfadores d'anys anteriors com The marvelous Mrs.Maisel. "La nostra sèrie va sobre el poder transformador de l'amor i això és una cosa que necessitem molt ara", ha explicat al rebre el premi Daniel Levy, co-creador de la sèrie junt amb el seu pare, Eugene Levy. De fet, Daniel Levy ha acabat la gala carregat d'Emmys: a banda del guardó al millor guió i millor sèrie, ha guanyat el de millor direcció i millor secundari de comèdia.

La comèdia també ha dominat també en els apartats d'interpretació. El premi a la millor actriu de comèdia ha anat a parar a la veterana Catherine O'Hara, la recordada mare de Sol a casa, que dona vida a l'excèntrica Moira Rose, de Schitt's Creek. O'Hara, ha assegurat estar agraïda d'haver pogut "interpretar una dona de la meva edat que aconsegueix ser ella mateixa, per absurda que sigui". En l'apartat masculí, el premi ha sigut pel company d'O'Hara, Eugene Levy, que dona vida al patriarca de l'arruïnada família Rose. Per la seva banda, Annie Murphy s'ha endut el guardó a millor secundària i ha deixat sense premi a la gran favorita de la categoria, Alex Bornstein, guanyadora de les dues edicions anteriors per The marvelous Mrs.Maisel.

'Watchmen' regna en minisèrie

651x366 Els ‘Watchmen’ revifen a la HBO contra la violència racial / HBO Els ‘Watchmen’ revifen a la HBO contra la violència racial / HBO

Tampoc hi hagut gaire sorpreses en l'apartat de minisèrie, que ha començat la nit amb el premi a la millor actriu per a Regina King, protagonista de Watchmen (HBO), un guardó que estava pràcticament cantant. L'actriu, que ha sumat el quart Emmy de la seva carrera, ha aprofitat el discurs d'agraïment per demanar a la població nord-americana que vagi a votar el proper 3 de novembre. La reivindicació de King ha anat més enllà del discurs i també estava present en el seu vestuari amb una samarreta en memòria a Breonna Taylor, una tècnica d'emergències sanitàries afroamericana que va morir tirotejada per la policia.

Watchmen, de fet, era la producció amb més nominacions i ha acomplert les expectatives enduent-se el premi a la millor minsèrie. L'actualització del còmic clàssic de DC també ha guanyat el premi al millor guió. "Aquest país a vegades oblida la seva història i això és un error", ha assegurat Cord Jefferson, el guionista de Watchmen, en referència a la matança de Tulsa de 1921 amb què comença la sèrie, un fet real en el qual centenars d'afroamericans i que molts espectadors desconeixien.

Un dels discursos més reivindicatius ha sigut el de Mark Ruffalo, que s'ha endut el premi al millor actor de minisèrie per I know this much is true. "Som més forts quan respectem la diversitat i ara se'ns presenta una ocasió important. ¿Quin país serem? ¿Un país dividit o un país on hi cap tothom? Sortim tots a votar i votem per l'amor i la compasió", ha dit Ruffalo, que interpreta una parella de bessons a la minisèrie.

Els premis a les interpretacions secundàries se'ls han endut Yahya Abdul-Mateen II ( Watchmen) i Uzu Aduba ( Mrs.America), que també vestia una samarreta en record a Breonna Taylor.

En aquesta categoria la sorpresa ha sigut el premi a la millor direcció, que ha anat a parar a Unorthodox, una de les sèries que més va triomfar durant el confinament.

Una gala amb marcat accent polític

Una de les incògnites de la nit era veure com es podia fer una gala sense públic en directe. L'organització dels premis ha fet de la necessitat virtut i ha convertit la falta d'assistents en un gag recurrent, utilitzant figures retallables i amb algunes aparicions puntuals, com les de Jennifer Aniston, Tracy Ellis Ross o Zendaya.

La gala ha aconseguit despistar els espectadors durant els primers minuts fent un muntatge amb imatges d'arxiu del públic que va assistir a la cerimònia de l'any passat. La cerimònia s'ha convertit en un homenatge a la televisió, "l'amic en el túnel que està sent aquest any", ha recordat Jimmy Kimmel, presentador de l'atípica cerimònia. Un dels moments destacats de la nit ha sigut la reunió de les tres protagonistes femenines de Friends –Jennifer Aniston, Courteney Cox i Lisa Kudrow–, que junt amb els seus companys masculins preparen un especial de la sèrie que es rodarà quan el coronavirus ho permeti.

La cerimònia també ha honorat els treballadors essencials que han estat en primera línia de la gestió de la pandèmia. Metges, infermeres i grangers han anunciat alguns dels principals premis de la nit.

The one where Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, and Courteney Cox watch the #Emmys together https://t.co/KRKe5VL4hh pic.twitter.com/AxjMpMOqVU — Variety (@Variety) September 21, 2020

Palmarès

Millor drama

'Better call Saul'

'The Crown'

'The handmaid's tale'

'Killing Eve'

'The Mandalorian'

'Ozark'

'Stranger things'

' Succession'

Millor comèdia

'Curb your enthusiasm'

'Dead to me'

'The good place'

'Insecure'

'El método Kominsky'

'The marvelous Mrs. Maisel'

'Schitt's creek'

'What we do in the shadows'

Actor protagonista de drama

Jason Bateman ( Ozark)

Sterling K. Brown ( This is us)

Steve Carell ( The morning show)

Brian Cox ( Succession)

Billy Porter ( Pose)

Jeremy Strong ( Succession)

Actriu protagonista de drama

Jennifer Aniston ( The morning show)

Olivia Colman ( The Crown)

Jodie Comer ( Killing Eve)

Laura Linney ( Ozark)

Sandra Oh ( Killing Eve)

Zendaya ( Euphoria)

Actor protagonista de comèdia

Anthony Anderson ( Black-ish)

Don Cheadle ( Black Monday)

Ted Danson ( The good place)

Michael Douglas ( El método Kominsky)

Eugene Levy ( Schitt's creek)

Ramy Youssef ( Ramy)

Actriu protagonista de comèdia

Christina Applegate ( Dead to me)

Racher Brosnahan ( The marvelous Mrs. Maisel)

Linda Cardellini ( Dead to me)

Catherine O'Hara ( Schitt's creek)

Issa Rae ( Insecure)

Tracee Ellis Ross ( Black-ish)

Actor de repartiment de drama

Giancarlo Esposito ( Better call Saul)

Kieran Culkin ( Succession)

Matthew Macfadyen ( Succession)

Nicholas Braun ( Succession)

Bradley Whitford ( The handmaid's tale)

Billy Crudup ( The morning show)

Mark Duplass ( The morning show)

Actriu de repartiment de drama

Meryl Streep ( Big little lies)

Laura Dern ( Big little lies)

Fiona Shaw ( Killing Eve)

Julia Garner ( Ozark)

Sarah Snook ( Succession)

Helena Bonham Carter ( The Crown)

Actor de repartiment de comèdia

Andre Braugher ( Brooklyn Nine-Nine)

Mahershala Ali ( Ramy)

Kenan Thompson ( Saturday night live)

Daniel Levy ( Schitt's creek)

William Jackson Harper ( The good place)

Alan Arkin ( El método Kominsky)

Sterling K.Brown ( The marvelous Mrs.Maisel)

Tony Shalhoub ( The marvelous Mrs.Maisel)

Actriu de repartiment de comèdia

Kate McKinnon ( Saturday night live)

Cecily Strong ( Saturday night live)

Annie Murphy ( Schitt's creek)

D'Arcy Carden ( Schitt's creek)

Alex Borstein ( The marvelous Mrs.Maisel)

Marin Hinkle ( The marvelous Mrs.Maisel)

Millor minisèrie

Little fires everywhere

Mrs. America

Unbelievable

Unorthodox

Watchmen

Millor actor de minisèrie

Jeremy Irons ( Watchmen)

Hugh Jackman ( Bad education)

Paul Mescal ( Normal people)

Jeremy Pope ( Hollywood)

Mark Ruffalo ( I know this much is true)

Millor actriu de minisèrie

Cate Blanchett ( Mrs. America)

Shira Haas ( Unorthodox)

Regina King ( Watchmen)

Octavia Spencer, ( Self-made)

Kerry Washington ( Little fires everywhere)

Millor actor de repartiment de minisèrie

Dylan McDermott ( Hollywood)

Jim Parsons (Hollywood)

Titus Burgess ( Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. The Reverend)

Yahya Abdul-Mateen II ( Watchmen)

Jovan Adepo ( Watchmen)

Louis Gossett Jr. ( Watchmen)

Millor actriu de repartiment de minisèrie