Els Emmy coronen 'La casa de papel' com a millor drama no produït als EUA

La sèrie d'Atresmedia 'La casa de papel' allarga el seu camí d'èxits. Després d'haver-se convertit en la ficció de parla no anglesa més vista en la història de Netflix, aquest dimarts a la matinada ha sigut distingida com a millor drama en la gala dels premis Emmy Internacionals, que reconeixen les millors produccions de l'any de fora dels Estats Units.

La ficció creada per Álex Pina i produïda per Vancouver Media s'ha imposat a la sèrie britànica 'Urban myths', de Sky; la brasilera 'Um contra todos', de Fox, i l’índia 'Inside edge', d’Amazon. D'aquesta manera, 'La casa de papel' (els drets de la qual van ser adquirits per Netflix, que en prepara una nova temporada per a l'any que ve) s'ha convertit en la primera sèrie espanyola que guanya un Emmy Internacional. L'any 2015 'Polseres vermelles' va rebre un Emmy Kids Internacional com a millor sèrie no nord-americana.

"Aquest és un reconeixement que demostra l'encert d'Atresmedia en la seva estratègia de ficció", ha subratllat el director general d'Atresmedia Televisión, Javier Bardají, segons el qual "l'èxit de crític i públic" que va tenir la sèrie durant la seva emissió a Antena 3 "va atraure les mirades dels principals operadors internacionals". "Per a Atresmedia, 'La casa de papel' és el màxim exponent de la nostra estratègia en ficció: sèrie de qualitat, de prestigi, respectuosa amb els creadors, exportable i capaç de rendibilitzar al màxim", afegeix Bardají.

'La casa de papel', estrenada el maig de l'any passat, va tenir una audiència mitjana de 2.291.000 espectadors i un 14,4% de quota de pantalla a Espanya durant l'emissió de la primera temporada, que es va dividir en dues parts. Aquest estiu va recollir el premi a la millor sèrie dramàtica al festival de televisió de Montecarlo.

Als Emmy Internacionals, que s'han lliurat aquesta matinada a Nova York, hi competien 44 produccions de 20 països diferents, repartides entre 11 categories. La sèrie de Comedy Central 'El fin de la comedia' optava al premi en la categoria de millor comèdia, que finalment ha anat a parar a la israeliana 'Nevsu'.