"Si Espanya no és una dictadura s'hi assembla força", diu l'autor de l'obra censurada a Arco, i quatre claus més del dia

Santiago Sierra: "Si Espanya no és una dictadura s'hi assembla força". L'autor de la polèmica 'Presos polítics espanyols contemporanis' ha rebut amb estupefacció la notícia de la retirada de la seva obra de la fira Arco.

Amnistia Internacional acusa Espanya de "restringir la llibertat d'expressió i de reunió". L'informe sobre la situació dels drets humans al món destaca la violència policial de l'1 d'octubre.

“Quan obren un narcopís nou hi anem tots a consumir”. L’Ajuntament de Barcelona tem que els politoxicòmans deixin d’anar a la sala Baluard, on és més fàcil tenir-los controlats.

Llarena no activa encara el front suís contra Gabriel. El jutge ordena la seva detenció en territori espanyol però no dicta presó com demanava la fiscalia.

El Suprem anul·la definitivament el concurs d'ATLL, la privatització més gran de la història a Catalunya. Avala la sentència del TSJC que ja havia anul·lat el concurs del 2012.