‘Expansión’ promou subtilment el boicot al cava

SOC MOLT POC tradicionalista. I per això no em vaig esquinçar cap vestidura quan en alguna televisió privada van començar a saludar el nou any amb cervesa en comptes de cava. Que cadascú brindi com vulgui: cava, Pinky, Coca-Cola sense cafeïna esbravada, Mirinda de l’any 1987 o suc de tamarinde. Ara bé, el titular “Deu cerveses més bones que el cava per brindar aquest Nadal”, d’ Expansión -un titular pescaclics que apareix a les webs del grup editorial-, és una crida al boicot evident. En aquest cas, la càrrega d’intenció té el mèrit de reposar sobre un demostratiu -“aquest”-, que són partícules habitualment innòcues. No són millors per brindar en general, no, són millors per brindar aquest Nadal (que els sediciosos ens han amargat). Visca la concòrdia, la responsabilitat, el suport a l’economia i, sobretot, la seducció.

‘ÁRBITRO, LA HORA’

“El diari ha de ser el primer a reparar els errors comesos a les seves pàgines, i fer-ho de la manera més ràpida possible i sense embuts. Aquesta tasca recau de manera molt especial en els responsables de cada àrea informativa”. Això diu el llibre d’estil d’ El País, en el seu article 2.1.10. Doncs bé, un jutge va sentenciar-los a rectificar, al maig, una informació en portada en què acusaven Jaume Roures de tenir una fortuna en paradisos fiscals. Han passat sis mesos i la reparació encara no ha aparegut. Ara el jutge els dona un últim mes o hauran d’afrontar una sanció que no concreta. ¿Serà copiar cent vegades el llibre d’estil?

ÀLBUM DE TITULARS

“La paparra més antiga del món és de Cantàbria”. Titular en portada del diari santanderí Alerta. Perquè després tinguem complexos de reivindicar la catalanitat de Cristòfor Colom!