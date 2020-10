Fernando Ónega i els esports de la SER i la Cope guanyen els Ondas

Fernando Ónega i els programes Carrusel deportivo (Cadena SER) i Tiempo de juego (Cope) són els principals guardonats de la 67a edició dels premis Ondas, organitzats per Ràdio Barcelona. El jurat dels premis, que durant l'anunci dels guanyadors ha reconegut el paper dels professionals de la ràdio davant el repte de la pandèmia, ha explicat que l'entrega quedava ajornada fins que les circumstàncies sanitàries permetin fer-la en condicions.

El periodista Fernando Ónega (Mosteiro, 1947), que actualment col·labora amb Onda Cero, ha rebut el premi a la trajectòria, mentre que el premi a millor programa de ràdio és compartit pels espais esportius de Cadena SER i Cope, Carrusel deportivo i Tiempo de juego. El jurat ha remarcat com els dos programes s'han hagut de reinventar en una època en què no hi ha hagut competicions esportives a causa de la pandèmia. Dani Garrido, presentador de Carrusel deportivo, ha explicat que durant els moments més durs de la pandèmia van haver de "tornar a la ràdio de tota la vida".

El guardó a la millor programació especial ha anat a parar als serveis informatius de la Cadena SER per ser "la referència de la primera hora de la crisi del coronavirus". Per la seva banda, l'emissora musical Los 40 ha guanyat el premi especial del jurat pel magazín matinal Anda ya.

Pel que fa a les emissions digitals, el jurat dels premis Ondas han atorgat el guardó al millor podcast a X Rey, de Spotify, un podcast setmanal que repassa la vida del rei emèrit Joan Carles I. En aquesta mateixa categoria s'ha concedit una menció especial a l'episodi Preguntan por ti del podcast De eso no se habla, dirigit per la documentalista sonora Isabel Cadenas Cañon.

El premi internacional de ràdio ha sigut per al programa alemany Vier Schüsse und das Schweigen danach - Der Fall Hussam Fadl. També s'ha concedit una menció especial a Radio Caracas Radio amb motiu del 90è aniversari.

Premis televisius

Per primera vegada els premis Ondas han distingit entre gèneres pel que fa a la ficció televisiva i han atorgat guardons a millor comèdia i millor drama. El primer premi ha anat a parar a Mira lo que has hecho (Movistar+), la sèrie sobre paternitat de Berto Romero, i el segon a Patria (HBO), l'adaptació de la novel·la homònima de Fernando Aramburu. Aitor Gabilondo, responsable de Patria, ha explicat a La ventana que el que més l'ha sorprès des que es va estrenar la sèrie és que el públic jove s'hagi interessat per una història que veuen molt llunyana. Per la seva banda, Romero ha confessat que s'ha sentit molt lliure fent Mira lo que has hecho: "Vivim un moment tan bo de sèries i anem tan de pressa, que em fa il·lusió el premi".

En l'apartat d'actuació, el premi a millor intèrpret masculí ha sigut per a Enric Auquer, per Vida perfecta. En la categoria femenina, el premi ha sigut per a les tres actrius principals de Veneno, Daniela Santiago, Isabel Torres i Jedet, totes tres encarregades d'interpretar Cristina Ortiz en diferents etapes de la seva vida.

RTVE ha sigut la gran guanyadora de les categories televisives de no ficció. MasterChef, el talent culinari de La 1, s'ha endut el premi al millor programa d'entreteniment. El premi al millor programa d'actualitat o cobertura especial ha sigut per al Telediario 2 i l'especial informatiu Vuelta al cole.

En l'apartat de presentadors s'ha reconegut la feina de Michael Robinson, mort l'abril passat, i de Mavi Doñate, corresponsal de RTVE a l'Àsia i el Pacífic i encarregada de la cobertura de la crisi del coronavirus quan va esclatar a Wuhan.

Els Ondas han incorporat enguany la categoria de millor documental, que ha anat a parar a La vida después, un treball d' En Portada (La 2), centrat en els protagonistes anònims de la pandèmia. També s'ha quedat a RTVE el premi al millor contingut d'emissió digital, que ha sigut per a Mil mujeres asesinadas, un projecte interactiu que posa imatge a la història de mil dones mortes a Espanya per violència masclista.

Finalment, el premi a millor programa emès per una cadena d'àmbit no estatal ha sigut per a l'espai de Telemadrid Eso no se pregunta i el seu capítol dedicat a les malalties mentals.

El premi internacional de televisió ha sigut per a la producció italiana La amiga estupenda: un mal nombre, la sèrie de la RAI i la HBO que adapta la saga d'Elena Ferrante.

Pel que fa a la música, el premi a la trajectòria ha correspost a Joaquin Sabina. Els premis també han volgut recordar pòstumament Luis Eduardo Aute, que ha rebut una menció especial. El guardó al fenomen musical ha sigut per al grup Alerta Roja.