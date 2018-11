El Festival Zoom omple Igualada de telefilms d’arreu del món

Nou pel·lícules per a televisió, produïdes en set països diferents, competeixen durant aquesta setmana a la secció oficial del Festival Zoom, el certamen internacional de ficció televisiva que s’organitza anualment a Igualada des del 2003. La competició s’obrirà avui a les vuit del vespre amb la preestrena de La dona del segle, un telefilm de Sílvia Quer, coproduït per TV3, TVE i À Punt, sobre una jove òrfena que intenta trencar uns esquemes socials que la marginen a la Barcelona de fa un segle. Aquest és un dels dos títols catalans que es projectaran dins de la secció oficial del festival: l’altre és Cançó per a tu, una producció de TV3, dirigida per Oriol Ferrer, sobre un triangle amorós en el marc de la lluita antifranquista i la Nova Cançó. Aquesta TV movie es projectarà a Igualada dissabte a les quatre de la tarda.

Pel que fa a la resta de pel·lícules i minisèries seleccionades, n’hi ha una de francesa ( Le temps des égarés ), una d’alemanya ( Alles Isy ), una d’hongaresa ( Örök Tél ), una de xilena ( Mary & Mike ), una de brasilera ( Sob Pressão ) i una de japonesa ( Kurara ). També forma part de la secció oficial la producció de TVE Asesinato en la universidad, tot i que aquesta cinta ha quedat fora del concurs perquè va ser estrenada fa pocs dies a La 1, i només poden optar als premis ficcions que encara no s’hagin pogut veure a Catalunya. “M’agradaria destacar la qualitat de la secció oficial, i també la presència de països nous, com el Japó, Xile o el Brasil”, diu, en declaracions a l’ARA, Anna Cervera, que dirigeix el Zoom al costat de Jordi Comellas. “És interessant poder veure quines produccions estan fent les televisions a escala internacional. Veure l’interès que tenen per participar en el festival ens fa sentir orgullosos”, afegeix.

Després de 15 anys veient desfilar per Igualada els telefilms més destacats que es produeixen arreu del món, Cervera assegura que el gènere ha evolucionat “moltíssim”. “El 2003 estava considerat un format menor en comparació amb les pel·lícules produïdes per ser estrenades a les sales, però amb el boom de les sèries la qualitat d’aquests continguts també ha crescut: actualment les produccions de ficció per a televisió no tenen res a envejar al cinema”, destaca.

Dissabte a la nit, en la clausura del festival, s’anunciaran els guanyadors dels premis a la millor pel·lícula, millor director, millor guió i millor interpretació. Durant la gala també es lliuraran els premis d’honor a la trajectòria professional (que s’han concedit a Mercedes Milá i al canal francoalemany ARTE), el guardó Tu ets la Tele (a Cuéntame cómo pasó ) i el premi Auguri Sita Murt, que distingeix joves talents de la interpretació i que en aquesta ocasió s’ha atorgat a Candela Serrat, protagonista de Cançó per a tu. Així mateix, en aquest acte es donaran a conèixer els guanyadors del cinquè showcase de pilots de ficció, que el festival organitza conjuntament amb el Serielizados Fest i el Festival de Màlaga.

Sèries i formats

Tot i que els telefilms i minisèries continuen sent el “pal de paller” del Zoom, ja fa uns anys que el festival ha obert la porta a les sèries. En aquest apartat, enguany destaca la preestrena de dos capítols de la segona temporada de la ficció de Movistar+ Vergüenza, i també la marató de sis episodis de Virtual Hero, la sèrie d’animació d’El Rubius per a la plataforma de Telefónica. A més, es projectarà el capítol de Si no t’hagués conegut que TV3 emetrà dilluns vinent i s’avançarà també una entrega de la telenovel·la Com si fos ahir, que anirà seguida del col·loqui La ficció en femení, amb la participació de la directora, una guionista i dues actrius de la sèrie.

A més, per primera vegada, en aquesta setzena edició el festival ha optat per obrir-se a altres gèneres televisius a banda de la ficció, i ha creat tres nous guardons per distingir programes i professionals d’aquest àmbit. Així, Laura Rosel serà reconeguda com a millor presentadora, Polònia rebrà el premi al millor format consolidat i el late show de Movistar+ La resistencia rebrà el títol de millor nou format. A banda de recollir els premis, Rosel participarà en una conversa interactiva a través d’Instagram Live, i l’equip del Polònia organitzarà una trobada amb seguidors del programa per explicar-ne algunes interioritats. També està prevista una conferència sobre el podcast de Catalunya Ràdio Tor, tretze cases i tres morts, a càrrec del cap de programes de l’emissora, Santi Faro. “Les televisions estan a l’aguait de nous formats audiovisuals, i vam pensar que el festival podria ser un bon aparador per a aquests continguts”, diu la codirectora del certamen.

El Zoom també organitza xerrades i conferències orientades a estudiants, per analitzar formats innovadors. Així, per exemple, en Peyu parlarà de Natura sàvia, i l’equip de Trenquin tòpics parlarà d’aquest programa que s’estrenarà properament a TV3, amb Queco Novell de presentador. Aquestes sessions també es fixaran en l’espai sobre sexualitat Oh my goig, de Betevé, i en la sèrie per a Instagram PoliAmor, entre d’altres. A més, es preestrenarà Boca Norte, una sèrie dirigida per Dani de la Orden i Elena Trapé que té entre els protagonistes els actors de Merlí David Solans i Júlia Creus, i que formarà part de l’oferta de Playz, la plataforma de streaming de TVE.