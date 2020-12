Filmin estrena demà 'El desertor'

La plataforma Filmin estrena demà, en exclusiva a l'estat espanyol, la minisèrie de dos episodis El desertor – Der Überläufer en la versió original–, una adaptació de la novel·la homònima de Siegfried Lenz, editada a Espanya per l'editorial Impedimenta el 2017. Ambientada a la Segona Guerra Mundial, narra la història d'un jove soldat alemany que, després d'enamorar-se d'una partisana polonesa, decideix trair el seu país. El desertor està dirigida per Florian Gallenberger, guanyador de l'Oscar al millor curtmetratge per Quiero ser –l'any 2000–, i protagonitzada per Jannis Niewöhner –coneguda per El caso Collini– i Malgorzata Mikolajczak –coneguda per Klecha–, entre altres artistes. La minisèrie va ser guardonada amb el premi a la millor pel·lícula al Festival de Seül.

Tal com indica la seva sinopsi, l'any 1944, i després de patir un accident, un jove soldat alemany, Walter, és enviat a una petita unitat en els boscos polonesos envoltats de guerrillers partisans. Aviat es debat entre el sentit del deure, la culpa i la seva pròpia consciència. Serà un conflicte interior que s'agreujarà després d'enamorar-se de la Wanda, una guerrillera polonesa. Walter va jurar defensar els seus vots militars, però no pot obeir la crueltat d'algunes instruccions que rep, i tampoc entén quin sentit té batallar en una guerra que ja està perduda. Pocs mesos més tard, estarà combatent al costat de l'Exèrcit Roig.