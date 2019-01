La Fiscalia de Barcelona trasllada a la de Madrid la denúncia per homofòbia contra Arcadi Espada i 'El Mundo'

La Fiscalia de Barcelona ha decidit traslladar a la de Madrid la denúncia per homofòbia contra el periodista Arcadi Espada i contra el rotatiu 'El Mundo' per la publicació d'un article en què anomenava "mariconazo" al diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián.

Segons l'escrit del fiscal Miguel Ángel Aguilar, la fiscal en cap de Barcelona va acordar el 22 d'octubre de l'any passat tramitar la denúncia i incoar diligències d'investigació a través del Servei de Delictes d'Odi i Discriminació. Aguilar, membre d'aquest servei, conclou ara que, en tot cas, la investigació s'ha de fer a Madrid, que és on hi ha la seu del diari i, per tant, on es va prendre la decisió de publicar l'article.

El fiscal recorda que el Tribunal Suprem assenyala que el delicte que recull l'article 510 del codi penal en què es basa el denunciant "es comet des del lloc en què s'emet el missatge que provoca l'odi o la violència, i no en el lloc on es difon".