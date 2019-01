El jutge arxiva la causa del gag de Dani Mateo i la bandera

La Fiscalia de Madrid va demanar aquest dimecres que s’arxivés la causa contra l’humorista Dani Mateo per haver-se mocat amb la bandera d’Espanya en un gag del programa de La Sexta El intermedio. En un escrit remès al titular del jutjat d’instrucció número 47 de la capital espanyola, el ministeri fiscal opina que l’acció de Mateo no va més enllà d’una “certa dosi” de provocació “permesa per a la transmissió d’un missatge crític des de la perspectiva de la llibertat d’expressió” i nega que els fets constitueixin ni un delicte d’ofenses o ultratge als símbols d’Espanya efectuat amb publicitat ni un delicte d’odi, els dos arguments que va esgrimir l’organització Alternativa Sindical de Policia per portar Mateo als tribunals. Al vespre, el jutge Adolfo Carretero va ordenar l’arxivament de la causa, per bé que no es va estar de qualificar la broma d’“actuació humorística molt desafortunada i provocadora”. Amb tot, Carretero va emprendre aquesta acció al considerar que, vista la posició de la Fiscalia, “no semblava raonable continuar amb el procediment”. Tot i l’exoneració judicial, arran del gag Mateo ha perdut diversos patrocinadors després d’una campanya en contra seva a les xarxes.