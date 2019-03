La compra de Fox per part de Disney es farà efectiva aquesta matinada

Més d'un any després d'anunciar que Disney es quedava Fox, l'adquisició es farà efectiva. Durant la matinada del 20 de març –00.02 hores segons l'horari de la zona est dels Estats Units i les 05.02 segons l'horari espanyol– es farà oficial la compra de 21st Century Fox per una suma de 71.300 milions de dòlars, una operació que es va acordar de forma definitiva el juliol del 2018.

Amb la compra de Fox, Disney passa a controlar els principals actius de la companyia, com són els estudis cinematogràfics i de televisió, els seus canals per cable d'entreteniment i les accions en el marc internacional. Des de fa temps la companyia del ratolí Mickey treballa per concentrar sota el seu paraigua algunes de les marques d'entreteniment més potents del món i, a banda de Fox, també es propietària de Pixar, Marvel i Lucasfilm. D'aquesta manera, Disney prepara el seu salt a la televisió per 'streaming', que es farà realitat amb el llançament aquest any de Disney+, un servei en el qual podrà oferir, per exemple, produccions de Star Wars o dels superherois de Marvel.

El juliol del 2018 Rober A. Iger, director general de Disney, confessava que un dels grans atractius de la compra de Fox és que els permetia "accelerar l'estratègia d'anar directe al consumidor". Amb la compra de Fox, Disney s'endú també les accions de Hulu, una plataforma creada (gairebé) a terços per la Fox, Disney i Comcast. L’operació d’absorció fa que la firma comandada per Iger ja tingui el 60% dels títols i, per tant, la capacitat de decidir què fer amb aquesta marca.

L'acord entre les dues companyies és un dels contractes més astronòmics de la història de Hollywood. Inicialment, el desembre del 2017 Disney va posar sobre la taula una oferta de 52.400 milions de dòlars. La xifra va créixer quan va entrar en joc Comcast, el principal conglomerat dels Estats Units, que va fer una contraoferta i va obligar Disney ha augmentar la seva oferta fins als 71.300 milions de dòlars.

Tot i que l'acord té nombrosos avantatges per a Disney, també anirà acompanyat de costos laborals. Segons diverses publicacions especialitzades nord-americanes, la compra posa en perill els llocs de treball de fins a 4.000 empleats.