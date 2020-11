'Gambito de dama' es converteix en la minisèrie més vista de la història de Netflix

En només un mes, la minisèrie Gambito de dama, la història d'una òrfena que és un prodigi dels escacs, ha aconseguit trencar rècords a Netflix, la plataforma on està disponible. Segons ha anunciat la companyia, la producció protagonitzada per Anya Taylor-Joy és la minisèrie més vista de la història del servei.

L'empresa detalla que en 28 dies 62 milions de comptes d'usuaris han vist la sèrie. Cal tenir en compte, però, que des de finals del 2019 les dades de visionats que dona Netflix comptabilitza tots aquells usuaris que han vist almenys dos minuts del contingut. Abans la companyia establia com a barem que els usuaris haguessin vist el 70% d'un contingut.

Netflix també fa públic que Gambito de dama, que es va estrenar el 23 d'octubre, s'ha situat en el rànquing dels 10 continguts més vistos en 93 països i que ha arribat a ocupar la primera posició en 63. Peter Friedlander, vicepresident de sèries originals, ha reconegut que tot i que confiaven en Gambito de dama l'èxit els ha agafat per sorpresa. "Crec que cap de nosaltres podria haver predit que Gambito de dama –i l'extraordinària Anya Taylor-Joy– serien el fenomen global que són avui, o que es convertiria en la nostra minisèrie de més èxit", explica en un post al blog de Netflix.

La primera posició del rànquing global de continguts més vistos de Netflix l'ocupa actualment la sèrie The Witcher, que va interessar a 76 milions de comptes d'usuaris. En segona posició hi ha la quarta temporada de La casa de papel (65 milions) i en tercera Tiger King (64 milions). El quart lloc ja és per a Gambito de dama.