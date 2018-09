Gemma Nierga i Ramon Gener presentaran 'La Marató de TV3'

Gemma Nierga i Ramon Gener seran els presentadors de 'La Marató de TV3' d'aquest any, segons ha revelat la cadena aquest dijous al migdia. El programa s'emetrà el diumenge 16 de desembre i, tal com ja s'havia anunciat, estarà dedicat al càncer.

Nierga, que precisament aquest dijous debuta com a presentadora del nou programa 'Els meus pares', ja hi havia col·laborat el 1993, durant la seva anterior etapa a la televisió pública. "Per a mi és un orgull que TV3 em permeti participar en un projecte col·lectiu tan emocionant", ha dit la periodista en declaracions a la mateixa cadena. Sobre el seu company al capdavant del programa solidari, Nierga ha destacat que "té uns valors i una elegància que el converteixen en un personatge únic" i que "no sembla d'aquesta època".

Per la seva banda, Gener ha assegurat que està "content i feliç de poder participar i ser part d'un trosset d'història de La Marató, el programa més important de la cadena". "El fet que et proposin presentar-lo no només és un motiu d'alegria gran, sinó tot un honor. I a més amb la Gemma, amb qui tinc una bona amistat. Segur que conduint-lo junts farà encara més especial i fàcil aquest nou repte televisiu", ha afegit. Per a Gener, que pròximament estrenarà la segona temporada de 'This is art', La Marató serà la primera experiència com a presentador d'un programa en directe i amb plató.

"La Marató d'aquest any estarà plena de sorpreses, i la primera és l'excepcional parella de presentadors: dos professionals molt empàtics amb una relació d'amistat de fa anys que es traduirà en una bona dosi d'energia i química televisives", ha assegurat Xavi Abad, que dirigirà el programa per setena vegada.

Serà la 27a edició de 'La Marató de TV3', i la quarta que estarà destinada a recaptar fons per a la recerca biomèdica contra el càncer. Aquesta malaltia, que representa la primera causa de mort entre els homes i la segona entre les dones, ja va ser protagonista de l'espai els anys 1994, 2004 i 2012, i sempre ha ajudat el programa a fer un salt endavant pel que fa a la xifra de recaptació. De fet, els 12.387.634 euros que es van recollir el 2012 representen el rècord històric.

Des que va néixer el 1992, La Marató ha recaptat 172.868.124 euros, que han permès finançar 793 projectes de recerca. L'any passat es van obtenir 9.758.075 euros, que es destinaran a la recerca de malalties infeccioses. Fins a 214 projectes es van presentar a la convocatòria d'ajudes i el mes vinent està previst que s'anunciï quins han sigut els seleccionats.