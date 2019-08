HBO Max prepara una sèrie del film ‘Pràcticament màgia’

La nova plataforma de Warner i HBO, HBO Max, segueix sumant projectes al seu catàleg. Després de l’anunci del reboot de Gossip girl, la nova incorporació és una preqüela en format de sèrie de la pel·lícula Pràcticament màgia, una cinta dels anys 90 protagonitzada per Nicole Kidman i Sandra Bullock. El film explicava la història de dues germanes que formaven part d’una família de bruixes i que patien un maledicció: perdre els homes que estimaven d’una manera tràgica. La sèrie que prepara HBO Max s’ambientarà als anys 60 a Nova York i se centrarà en la història de les tietes i el pare dels personatges que interpretaven Bullock i Kidman. Darrere del projecte hi ha la guionista Melissa Rosenberg, coneguda per haver creat Jessica Jones, la sèrie sobre l’heroïna de Marvel. La nova ficció, que portarà per títol Rules of magic, comptarà amb deu episodis, segons ha avançat Variety.