Un arbitratge decidirà si la HBO ha d'indemnitzar la família de Michael Jackson per 'Leaving Neverland'

Un tribunal d'apel·lacions va decidir aquest dimarts que sigui un arbitratge qui decideixi sobre la demanda que els hereus de Michael Jackson van interposar contra la HBO pel documental Leaving Neverland, que explora les acusacions contra el Rei del Pop per presumptes abusos sexuals a menors.

Els advocats de la família de Jackson demanen més de 100 milions de dòlars a la HBO, a la qual acusen de difamar l'artista, no incloure la seva versió dels fets i trencar un acord de "no menyspreu" signat entre el canal i el músic el 1992. La denúncia es basa en un antic contracte que va aconseguir la HBO per emetre Michael Jackson Live in Bucharest: The Dangerous Tour i que incloïa una clàusula per la qual l'emissora es comprometia a no fer cap tipus de comentaris o pràctiques que poguessin "denigrar" Jackson o els seus representants. En defensa seva, la HBO assegura que aquesta clàusula és "irrellevant" en aquest cas i assegura que els hereus del cantant estan intentant silenciar les víctimes dels abusos.

En la seva decisió, el tribunal reconeix que els arguments del patrimoni de Jackson poden ser "frívols" però considera que avaluar el contracte i cadascuna de les parts correspon a l'arbitratge.