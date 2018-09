La HBO estrena ‘Manifest’, produïda per Robert Zemeckis

Un avió desapareix en ple vol, però cinc anys després, de manera inexplicable, torna a aparèixer, tot i que per als seus 191 passatgers només han passat cinc hores, la durada habitual del vol. Això és el que planteja Manifest, una nova sèrie creada per Jeff Rake i que compta amb Robert Zemeckis com a productor executiu que la HBO estrena avui a Espanya coincidint amb el seu debut als Estats Units, on l’ofereix la cadena NBC. La ficció combina la investigació d’aquest misteri sobrenatural amb la història de la família Stone, que es veu obligada a recompondre’s després d’aquest succés incomprensible: el Ben (Josh Dallas), la seva germana Michaela (Melissa Roxburgh), que estava a punt de prometre’s, i el seu fill Cal, de deu anys i amb una esperança de vida de pocs mesos a causa d’una malaltia terminal, eren dalt de l’avió. Quan aterren, el nòvio de la Michaela s’ha casat amb una altra persona i la germana bessona del Cal és cinc anys més gran que ell.