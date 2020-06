La HBO fa reviure ‘Perry Mason’

Durant dècades el nom de Perry Mason, l’advocat criminalista de Los Angeles, s’ha associat al rostre impertèrrit de l’actor Raymond Burr. Ara, però, la HBO vol que els espectadors s’oblidin d’aquella cara i donin la benvinguda a una versió rejovenida del personatge. Seguint la tendència dels reboots que causen furor a Hollywood, la plataforma estrena aquest dilluns una nova versió de Perry Mason - l’original es va emetre entre el 1957 i el 1966- centrada en els orígens del protagonista. Per encarnar l’icònic advocat, la HBO ha triat Matthew Rhys, un valor segur, tal com ja va demostrar a The Americans, per la qual va guanyar l’Emmy a millor actor l’any 2018.

Qui s’acosti a la producció de la HBO buscant nostàlgia s’endurà una decepció, perquè la sèrie té poc a veure amb la seva predecessora. En aquesta ocasió, Perry Mason s’ambienta a principis dels anys 30, a mig camí entre la Gran Depressió i l’inici de la Segona Guerra Mundial. L’ambientació tenyeix l’acció de decadència i mostra la cara més fosca del protagonista, que s’assembla poc al record que en tindran els espectadors de la sèrie dels anys 50 i 60. La distància entre el personatge original i el de la nova versió és un dels elements que van fer que Rhys s’interessés pel projecte, segons ha explicat als mitjans nord-americans.

Una altra visió del personatge

El Perry Mason de la HBO exerceix d’investigador privat, beu en excés i no compleix amb els seus deures com a pare. La seva deixadesa queda en un segon pla quan s’ha d’encarregar d’un cas de segrest que serveix com a fil conductor de la primera temporada. L’actor gal·lès assegura que l’estereotip d’investigador privat rude és una figura especialment exòtica per a ell. “Hi va haver un parell de vegades, mentre m’encenia una cigarreta o m’ajustava el barret mirant de no imitar Humphrey Bogart, que em vaig sentir com si estigués vivint alguns dels meus somnis d’infància”, recorda.

El personatge de Perry Mason va néixer l’any 1933, quan l’escriptor Erle Stanley Gardner el va convertir en el protagonista de The case of the velvet claws, la primera d’una llarga sèrie de novel·les pulp que va publicar fins a principis dels anys 70. Tot i que en la sèrie protagonitzada per Raymond Burr sempre es presentava Mason com un home amb grans principis ètics, en les novel·les de Gardner no era així i, de fet, en moltes ocasions se saltava la llei per resoldre o guanyar un cas. En aquest sentit, la versió de la HBO s’acosta més a la visió de Gardner.

“Perry Mason viu segons el lema «existeix la legalitat i existeix el que és correcte»”, explica Matthew Rhys. “L’única cosa que l’eleva és el seu sentit de la justícia. En el passat es va sentir traït per una vulneració de la justícia, i això és l’estrella que el guia. Així que, al marge dels mitjans, si el que fa està justificat, per a ell és correcte”, explica l’actor. “Mason no és l’icònic servidor de la justícia que recordem. A vegades fa coses que estan molt malament, però espero que a l’espectador l’atregui el repte de discernir el que és correcte del que no”, conclou Rhys.

El paper de Robert Downey Jr.

La idea de ressuscitar Perry Mason rondava per Hollywood des de feia deu anys, quan els hereus de Gardner van començar a buscar interessats en fer una versió contemporània de la sèrie. L’actor Robert Downey Jr., famós per les franquícies d’ Iron Man i Sherlock Holmes, buscava amb la seva dona, la productora Susan Downey, un projecte que li permetés tenir un nou èxit. La proposta de fer una versió contemporània, però, no els acabava d’encaixar. “Ens agradava molt la sèrie i la idea de poder-ne fer alguna cosa, però el Robert va dir: «No m’interessa una versió moderna. M’agradaria molt més mirar cap als anys 30». Volíem revisar el material original, una mica com vam fer amb les pel·lícules de Sherlock Holmes, per explotar el que feia interessant Perry Mason en els seus inicis”, explica Susan Downey.

Tot i estar-hi involucrat des del principi, finalment Downey Jr. no va poder assumir el paper principal per problemes de calendari i en va ser el productor. Va ser llavors quan el paper de Mason va anar a parar a la taula de Rhys, que després de les reticències inicials va acceptar fer reviure un dels personatges més coneguts de la televisió occidental.