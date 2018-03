Halldor Mar volta el món a la recerca d’aprenents de català

Si els requisits per ser català són viure i treballar a Catalunya, per ser katalonski cal haver après català sense haver-hi viscut mai. Segons aquest criteri, el músic islandès Halldor Mar no és estrictament un katalonski, perquè ja fa 25 anys que es va instal·lar a Barcelona, però el seu coneixement de la llengua i la cultura catalanes -que el van portar fins i tot a editar, el 2014, un disc en què versionava a l’anglès 10 temes de la Nova Cançó- l’han convertit en la persona ideal per presentar Katalonski, un nou programa de TV3 que a partir d’avui es dedicarà a conèixer una setantena de persones de quatre continents que, per algun motiu, han decidit aprendre català. Katalonski vol dir català en diversos idiomes, entre els quals el polònes, i justament l’espai s’emetrà després de Polònia, els dijous a les 22.35 h. Halldor Mar, doncs, agafarà el relleu de Joan Maria Pou, que fins ara ocupava la mateixa franja, també voltant pel món, amb Cases d’algú.

“Encara ens sorprèn que hi hagi gent al món que parli català. Pensem que són rarets, però no ho són. Potser els rarets som nosaltres per pensar-ho”, ironitzava el director de TV3, Vicent Sanchis, durant la presentació del programa. De fet, cada any unes 6.000 persones es matriculen als cursos de català que s’ofereixen aproximadament en 150 universitats d’arreu del món, segons les dades de l’Institut Ramon Llull, que coordina aquests estudis. “ Katalonski donarà molta visibilitat a aquesta xarxa i oferirà una imatge internacional molt positiva del català”, destaca el director de l’Institut, Manuel Forcano, que “celebra” que TV3 estreni un programa d’aquestes característiques.

Ara bé, Sanchis deixa clar que, encara que el nexe d’unió entre tots els katalonskis sigui l’interès per la llengua catalana, l’espai “no els pregunta només per què parlen català”. “Descobrim qui són, què fan, com aprenen català i com això els ha canviat la vida. I també intentem compartir amb ells moments especials, com un Onze de Setembre a Mont-real o un Sant Jordi a Nova York”, explica el creador i director del format, Oriol Gispert. Segons ell, preparant el programa han observat que als estudiants de català els fa “il·lusió” que “la televisió pública d’aquest país” els reconegui. “La gent els pregunta què fan estudiant això, i ara s’han sentit legitimats”, reflexiona. De fet, assegura que fins a 500 persones van respondre a la crida del programa i es van mostrar interessades a participar-hi.

La música, protagonista

La primera temporada de Katalonski tindrà 13 capítols, cadascun dels quals portarà Halldor Mar a una ciutat diferent, des de Nova York (en el capítol d’avui) fins a Tòquio, passant per Londres, Melbourne o Buenos Aires. El cantant -que ha compost i interpreta la sintonia del programa- visitarà aquests llocs acompanyat de la seva guitarra, i de fet la música serà un element fonamental del programa. “Molts katalonskis s’han acostat al català a través d’una cançó”, diu Halldor Mar, i reconeix que això l’ha ajudat a “empatitzar amb ells”, perquè, en el seu cas, la música també “va tenir un paper molt important” a l’hora d’interessar-se per la llengua. En diversos moments de cada capítol, doncs, el presentador interpretarà cançons (catalanes o no) acompanyat dels katalonskis que s’hagi trobat en aquella ciutat. Això deixarà imatges tan curioses com la d’un islandès i una txeca cantant a duo Al mar, de Manel, acompanyats d’una guitarra i un ukelele en un parc de Berlín, o la de la colla castellera de Mont-real entonant El meu avi.

“El programa parla de llengua d’una manera molt fresca”, assenyala la directora general de Política Lingüística, Ester Franquesa, que destaca que Katalonski no es fixa en “els problemes” que té el català. “Les llengües les fan les persones, i el programa explica això”, afegeix. Segons ella, el nou espai de TV3 “ensenya persones de fora que han après una llengua perquè li han vist una utilitat, ja sigui perquè és la veu d’una literatura o la lletra d’una cançó que t’arriba, perquè s’enamoren, per motius filològics...” En aquest sentit, Gispert subratlla que han buscat katalonskis de perfils molt diversos, des d’un xilè agorafòbic que va descobrir la sèrie Merlí i va decidir sortir de casa per anar a classes de català fins a dos germans berlinesos que, a part del català, dominen dotze llengües més.

Patrocinis i suport institucional

Katalonski es va començar a preparar fa un any i mig, però l’estrena arriba en un moment molt complicat econòmicament per a TV3, que produeix el programa amb Broadcaster (la productora de Josep Cuní) i La Lupa Produccions. Valti Roda, productor executiu de l’espai, va explicar durant la presentació del format que cada capítol costa uns 46.000 euros, un 40% aportats per la cadena i la resta procedents d’institucions públiques (la direcció general de Política Lingüística, l’Institut Ramon Llull i el departament d’Exteriors de la Generalitat) i de diversos patrocinadors. “Estem en una situació precària. Els programes s’han de fer entre molta gent, perquè és la manera que hem trobat de continuar fent televisió”, va reconèixer el director de TV3, Vicent Sanchis.