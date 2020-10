Héctor Lozano prepara una nova sèrie allunyada de l'univers 'Merlí'

Mentre s'està rodant la segona temporada de Merlí, sapere aude, Héctor Lozano, el seu creador, ja prepara una nova sèrie que s'allunyarà de l'univers del famós professor de filosofia. Segons avança en exclusiva FormulaTV, es tracta d'una dramèdia que estarà produïda per Morena Films i Viacom International Studios. "Creiem que pot funcionar i jo l'estic gaudint molt", hi explica Lozano, que tot i no avançar la trama sí que avisa que no estarà vinculada al món de Merlí.

El creador assegura que té un calaix ple de projectes i que un d'ells està a punt de materialitzar-se. "Està bé tenir aquest calaix perquè recorres a coses que tenies fa tres anys. Ha sortit i ens hem posat en marxa", assegura Lozano. Si tot va bé, el rodatge de la nova sèrie començara el 2021, tot i que encara no se sap en quina cadena o plataforma es podria veure.

L'èxit de Merlí, estrenada el 2015 a TV3, va fer que Movistar+ apostés per fer-ne un spin-off, Merlí, sapere aude, una nova història centrada en el Pol Rubio, l'alumne preferit de l'iconoclasta professor de filosofia interpretat per Francesc Orella. La primera temporada de la nova sèrie es va estrenar a la plataforma de pagament al 2019 i actualment s'està emetent per TV3. El rodatge de la segona entrega va començar a Barcelona el mes d'agost passat.