Lídia Heredia, Helena Garcia Melero i Cristina Puig presentaran les campanades de TV3

Lídia Heredia, Helena Garcia Melero i Cristina Puig seran les encarregades d'acomiadar el 2020 a TV3. En un any marcat per la pandèmia del covid-19, la televisió pública catalana ha triat per conduir les campanades tres de les periodistes més reconegudes de la cadena. Heredia dirigeix i presenta Els matins, Garcia Melero és la conductora del magazín de sobretaula Tot es mou i per la seva banda Puig presenta el Preguntes freqüents.

Aquest any la retransmissió de les campanades començarà a les 23.40 h i es farà des del Parc del Tibidabo de Barcelona. El programa oferirà en directe les dotze campanades des de tot Barcelona i l'espectacle pirotècnic amb el qual se celebrarà l'arribada del 2021. L'any passat els encarregats de la retransmissió de les campanades també estaven vinculats als serveis informatius de la casa: van ser e l presentador del Telenotícies vespre , Toni Cruanyes, i els responsables dels esports i del temps d’aquest informatiu, Maria Fernández Vidal i Tomàs Molina.