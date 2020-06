L’‘InfoK’, el rei televisiu del confinament

El 17 de març, Laia Servera es va asseure a la cuina de casa seva, va recolzar el mòbil en un parell d’ampolles i es va posar a gravar. Començava així la primera edició confinada de l’ InfoK, l’informatiu infantil del canal Super3, que, malgrat les dificultats tècniques que suposa fer un programa des de casa, ha vist com durant els últims tres mesos les seves xifres d’audiència s’han disparat. Des del gener fins al 12 de març (el dia abans del tancament de les escoles) cada edició del programa, que aquesta setmana ha tancat la temporada, tenia uns 10.000 espectadors de mitjana. Des del 16 de març s’ha enfilat fins als 44.000 seguidors, sumant les xifres de totes les reemissions (inexistents fins llavors) i les que obté a l’Esport3, que emet la mateixa programació que el Super3.

Aquest gran increment s’ha reproduït en el consum digital del programa, que tant al març com al maig va arribar a ser l’espai més vist (en nombre d’usuaris únics) a la web de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA). En els tres mesos anteriors a l’esclat de la pandèmia, el millor registre d’audiència digital de l’ InfoK havien sigut els 58.869 usuaris únics del febrer, que van reproduir un total de 135.047 vídeos del programa. El mes següent aquestes xifres es van triplicar, fins a arribar als 169.283 usuaris únics i a les 421.079 reproduccions. Després d’un petit descens a l’abril (en què, tot i així, va ser el segon programa més vist a la carta), al maig va arribar a un nou màxim històric de 173.620 usuaris únics i 434.208 reproduccions.

“Normalment ja tenim molt bons resultats en l’àmbit digital, perquè el nostre públic es mou més còmodament en aquest entorn que en el televisiu, però no ens esperàvem el que va passar al març, en què vam arribar a la primera posició i, a més, destacadíssima”, reconeix Servera en declaracions a l’ARA. I afegeix: “La nostra filosofia ha encaixat molt bé. L’ InfoK és un programa molt pedagògic i molt empàtic, i això ara es necessitava molt. Sense fer grans canvis ens hem pogut adaptar molt bé, perquè les necessitats d’ara són les que cobrim habitualment”.

Segons ella, hi ha diferents factors que expliquen el boom que ha experimentat el programa durant els últims mesos. Lògicament, amb els nens tancats a casa durant tot el dia el seu consum de televisió va créixer (durant la primera setmana de confinament es va duplicar), cosa que va donar impuls a l’informatiu infantil: “Molts ens van descobrir aleshores. L’ InfoK es va convertir en una mena de ritu diari en família”, explica la presentadora i editora del format. Però, malgrat que a priori les circumstàncies eren favorables, el cert és que aquest increment ha arribat en un moment de crisi al Super3: el canal, que comparteix espai amb el 33, s’ha situat els tres últims mesos en un 0,5% de quota de pantalla, el seu mínim històric.

En opinió de Servera, hi ha una segona conseqüència del tancament de les aules que ha afavorit l’ InfoK : és habitual que alguns continguts del programa s’utilitzin com a eines pedagògiques a l’escola, i durant el confinament això no ha canviat, amb la diferència que ara cada alumne ha de mirar el vídeo individualment a casa, la qual cosa multiplica el nombre de reproduccions.

L’especial del coronavirus

Els altres motius que han atret nous espectadors cal buscar-los, diu Servera, en els continguts del programa. En aquest sentit, destaca l’edició especial que van dedicar al coronavirus el 26 de febrer, quan tot just s’acabava de detectar el primer cas a Catalunya. Aquell programa va ser el contingut de l’InfoK més vist a la carta al març (amb més de 54.000 visualitzacions) i el segon de l’abril.

D’altra banda, la responsable del programa explica que, en aquestes últimes setmanes, l’espai s’ha “reinventat”. “Sempre intentem ser molt empàtics amb l’estat anímic dels nens i vam pensar que amb el confinament havien perdut el component social, o sigui que vam intentar substituir-ho”, explica. Així, sense perdre la vocació d’informatiu, l’espai ha incorporat dos ingredients més. D’una banda, proposa als espectadors coses per fer a casa, ja sigui directament o través de les aportacions d’altres infants, que expliquen les seves aficions. “És la millor manera de fer néixer l’interès per un tema”, diu la presentadora. De l’altra, s’ha potenciat la comunicació amb els seguidors a través de les xarxes. “Són eines que ja teníem creades perquè els infokaires ens enviessin notícies, ens fessin preguntes... Això que normalment es feia servir força, en confinament es fa servir una barbaritat”, explica Servera, i assegura que en algunes ocasions han rebut fins a 200 vídeos en poques hores.

Aquesta voluntat d’empatitzar també va fer que s’escollís la cuina de la presentadora com a plató: “És un espai molt familiar, acollidor, no és la típica llibreria. Preteníem dir: «Tu ets a casa, nosaltres també»”, diu Servera.