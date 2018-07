Instagram TV, més telebotiga que YouTube

Fa uns dies que els usuaris d’Instagram, la xarxa social fotogràfica per a mòbils, disposen a l’aplicació d’una icona nova per veure i publicar vídeos més llargs que els 60 segons habituals. La funció es diu Instagram TV (IGTV) i admet clips de fins a 10 minuts de durada, que podran arribar a ser d’una hora en el cas d’acords entre els creadors i l’empresa. L’element distintiu és que els vídeos d’IGTV estan pensats per ser enregistrats i vistos mitjançant el telèfon mòbil, i per això són exclusivament de format vertical, aquell que fa tanta ràbia trobar-te al visor horitzontal de YouTube i que els meteoròlegs de TV3 insisteixen a demanar que els espectadors evitin quan els envien imatges.

N’hi ha que consideren que IGTV ja és l’alternativa vertical a YouTube, i recorden que si la plataforma de vídeos de Google té 1.800 milions d’usuaris, Instagram ja se situa en el mateix ordre de magnitud: acaba de superar els 1.000 milions. Però les diferències entre els dos serveis són considerables. De moment, IGTV només et proposa veure els vídeos que han publicat usuaris que ja segueixes a Instagram. A més a més, l’aplicació no permet gravar vídeos: cal fer-ho amb la càmera del mòbil. Tampoc no es poden editar directament: inicialment veurem força vídeos espontanis. Això sí, s’hi poden incrustar adreces web per portar l’espectador amb un clic a pàgines relacionades. I, sobretot, els vídeos d’IGTV no es poden veure fora de la seva aplicació, ni tampoc es poden inserir en pàgines web externes.

Aquests dos últims detalls, combinats amb el fet que Instagram va anunciar el llançament d’IGTV precisament en el seu blog per a empreses, indiquen que el nou servei tindrà una orientació clarament comercial. Fins i tot està previst incloure anuncis abans i al mig dels vídeos. Cal tenir present que es preveu que d’aquí dos anys Instagram aporti el 20% de la facturació publicitària de la seva matriu Facebook. Des d’ara, els influencers tindran més estona per vendre-us les coses dels seus patrocinadors.