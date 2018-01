Interès polític, si estàs aquí... manifesta't!

260x366 Antonio Caño. / ARA Antonio Caño. / ARA

"Si el periodisme està al servei d'interessos polítics manifestos, com és el cas de TV3, no hi ha futur per al periodisme". Ho va dir Antonio Caño, director d''El País', en una conferència davant d'estudiants, recollida pel mateix diari. I jo afegeixo, entusiasta: "Molt millor quan està al servei d'interessos polítics no manifestos!!". En un altre ordre de coses, la banca ha decidit que els 956 milions d'euros que havia de pagar Prisa a finals d'aquest any poden esperar a finals de 2022. El pacte de refinançament –l'enèsim de la companyia– no preveu amortitzacions obligatòries durant els tres primers anys. I ara, si em permeten, agafo crispetes i em poso a esperar el devessall d'informacions crítiques amb la banca que publicarà properament 'El País' –presidit encara per Juan Luis Cebrián després d'una intercessió de Mariano Rajoy– aprofitant que el diari no té interessos-polítics-manifestos.

Mala bava

El diari 'The news-gazette' publica el següent titular sobre l'examen mèdic practicat a Donald Trump. "Doctor: no heart, cognitive issues". Però és un enunciat amb molta mala idea, perquè es pot llegir de dues maneres diferents. La primera reflecteix l'opinió del facultatiu i es podria traduir per "El doctor diu: no té problemes de cor ni cognitius". Però l'economia de paraules que accepta el periodisme saxó fa que la frase es pugui llegir també com a "El doctor diu: no té cor, hi ha problemes cognitius". Que endevinem que és allò que el murri redactor de la notícia pensa del singular –per dir-ne alguna cosa– president dels Estats Units.

Àlbum de titulars

"El marit d'una actriu britànica intenta menjar-se un tovalló pensant-se que era menjar al restaurant de Martín Berasategui" ('La Voz de Galicia')