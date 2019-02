260x366 La banca ven 'El Periódico' al grup Prensa Ibérica i descarta Jaume Roures La banca ven 'El Periódico' al grup Prensa Ibérica i descarta Jaume Roures

L'empresari Javier Moll ha tancat la compra del Grup Zeta, incloent-hi 'El Periódico', després de sis mesos de tortuoses negociacions. Segons ha publicat 'El Español', la banca ha acceptat les dues principals condicions que plantejava el propietari d'Editorial Prensa Ibérica (EPI): que el deute de 99 milions que arrossegava la capçalera se sindiqués i que la banca fes una quitança del 70% d'aquesta quantitat. En total, el grup aportarà 40 milions d'euros, uns 10 milions dels quals seran per a la família Asensio, fundadora i propietària del mitjà. L'operació s'ha de beneir ara entre EPI i la propietat, però es considera que això és un tràmit, tenint en compte que el punt clau era el posicionament de la banca (perquè totes les ofertes reclamaven una disminució del deute).

L'oferta de Jaume Roures i Tatxo Benet, socis fundadors de Mediapro, ha quedat per tant descartada, tot i que era substancialment millor pel que fa a l'import: 60 milions d'euros. Prensa Ibérica, per part seva, ofereix 40 milions en 'cash', la qual cosa permet recuperar uns 30 milions del deute a la banca, que ja tenien provisionats, de manera que l'ampolla es pot veure un 70% buida però també un 30% plena, des del punt de vista dels creditors, tenint en compte que l'evolució dels mitjans del grup no permetia albirar la recuperació del deute: de fet, Zeta no havia pogut satisfer els sis milions d'amortització corresponents al primer termini del refinançament al qual es va sotmetre el 2017.

Però en l'operació hi ha també una derivada política important, ja que els creditors, liderats per CaixaBank –que supervisava de prop tant la marxa del grup com la seva venda– eren reticents a posar el diari en mans dels dos empresaris marcats com a independentistes i que generen rebuig en l'establishment de l'Estat. 'El Español' assegura que Isidre Fainé, president de la Fundació la Caixa, "es va convertir en el principal valedor de l'operació gràcies a la seva dilatada amistat amb Javier Moll". Segons el mitjà, Fainé va ser qui va facilitar la sindicació del deute i la quitança del 70% i qui va animar Moll a millorar la seva oferta inicial per Zeta.

També és notori que, en una fase prèvia de la negociació, Soraya Sáenz de Santamaría va maniobrar políticament per intentar que fos Vocento –l'editora d''Abc'– qui es quedés el grup. Ja amb Sánchez al govern espanyol, es va negociar amb Roures, amb Prensa Ibérica i també amb el grup Henneo, propietari de '20 minutos' i 'El Heraldo de Aragón'.

A banda d''El Periódico', el grup Zeta inclou el diari esportiu 'Sport' i sis diaris regionals. Tot i haver tancat algunes de les seves revistes emblemàtiques, com 'Interviú' i 'Tiempo', encara manté una dotzena de capçaleres, entre les quals hi ha 'Woman' i 'Cuore'. A l'abril, 'El Periódico' va pactar un ERO amb 135 acomiadaments (la majoria, no forçats) que es va considerar una eina per facilitar la venda que finalment culminarà els pròxims dies.

Un diari en crisi

Tot i que la venda es dona per tancada, aquest no és el primer cop que 'El Periódico' és a punt de canviar de mans. L'any 2008, el diari va anunciar el preacord de venda amb Alfonso Gallardo, un empresari extremeny conegut amb el sobrenom del Chatarrero perquè va començar a guanyar diners recollint ferralla amb un ruc. Aquella operació no va prosperar, però va evidenciar que el canvi de mans seria tard o d'hora inevitable.

No es tracta només d'una qüestió de les pèrdues generades per un diari que cau en vendes ( ven 36.000 exemplars, que és un 42,7% menys del que col·locava fa cinc anys). Tot i ser propietari del segon rotatiu en tirada a Catalunya, a Antonio Asensio Mosbah no li interessa tant el negoci de la premsa com al seu predecessor i té previst centrar la seva activitat professional en l'audiovisual. En els últims anys, de fet, ja ha tirat endavant diversos projectes amb seu a Miami.

Segons ha pogut saber l'ARA, el sondeig de professionals per rellevar l'actual director, Enric Hernández, ja ha començat. De fet, fa unes setmanes va transcendir que el periodista havia rebut una oferta de Rosa María Mateo per esdevenir el nou director de RTVE i substituir així Eladio Jareño en el càrrec (que opta, al seu torn, a dos càrrecs excloents en sengles processos actualment embarrancats políticament: conseller de RTVE i de la CCMA).

Un empresari discret

Francisco Javier Moll de Miguel va néixer a Saragossa el 1950. La política no li és pas gens aliena: la seva germana Mercedes va ser diputada per la UCD i es va casar amb una membre de la família Sarasola, un dels llinatges que va tenir també un paper destacat a la Transició. Llicenciat en dret, la banca va ser la seva primera activitat professional: a Banco Atlántico, a Banca Garriga Nogués i al canari Isbanc. L'any 1978 funda Editorial Prensa Canaria, que seria el pilar de la posterior Prensa Ibérica, constituïda el 1984.

El seu creixement es va fer, en bona mesura, amb l'adquisició de diaris històrics regionals que havien format part del Movimiento. Així va poder crear una cartera de mitjans on van acabar, entre d'altres, 'La Nueva España', 'Diario Información', 'Levante' o 'Faro de Vigo'. A Catalunya, és propietari del 'Diari de Girona' i del 'Regió 7', i a les Balears va adquirir el 'Diario de Mallorca' a la família March i el 'Diario de Ibiza' a la família Verdera. La web del grup llista setze capçaleres de periodicitat diària i quatre setmanaris o revistes. L'última adquisició –o penúltima, si es compta la d''El Periódico'– és la del diari canari 'El Día', la qual cosa ha reforçat el seu lideratge a les illes.

Però malgrat ser un dels empresaris de premsa amb més poder, el perfil públic de Javier Moll ha estat sempre de màxima discreció. Tot i tenir seu a la Diagonal de Barcelona, Prensa Ibérica no celebra cap activitat pública que serveixi de trobada social del sector. Tampoc no dona entrevistes als mitjans de comunicació i els seus discursos –en aniversaris o actes dels seus diaris– són escassos i mesurats.

Prensa Ibérica ha engegat els últims anys el relleu generacional i conceptual. El 2015, Javier Moll va nomenar el seu fill Aitor conseller delegat de l'empresa, i el 7 de febrer d'enguany Sergi Guillot es va incorporar com a nou director general de Prensa Ibérica Media amb l'objectiu de liderar la transformació digital de la companyia.