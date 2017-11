Jeffrey Tambor abandona 'Transparent' després de ser acusat d'abusos sexuals

L'actor Jeffrey Tambor, que ha estat acusat com a mínim de dos suposats casos d'abusos sexuals, ha renunciat a seguir participant a 'Transparent', la sèrie d'Amazon que protagonitza, segons ha avançat el portal 'Deadline'. Les acusacions, procedents de membres de l'equip de la mateixa sèries, han estat negades enèrgicament per l'intèrpret, però finalment Tambor ha decidit abandonar el projecte.

"Encarnar la Maura Pfefferman a 'Transparent' ha estat un dels privilegis més grans i una de les millors experiències creatives de la meva vida", assegura l'actor en un comunicat que ha fet arribar a aquesta publicació. "Malgrat tot, el que ha quedat clar durant les últimes setmanes és que aquesta ja no és la feina que vaig acceptar fa quatre anys", afegeix. L'actor afirma que "ha deixat clar" el seu "profund penediment" si qualsevol actitud seva "ha estat mai malinterpretada per algú com a agressiva", i subratlla que la idea que ell hagués pogut "assetjar algú deliberadament" és "simplement i completament falsa". "Donat l'ambient polititzat que sembla haver contaminat el nostre rodatge, no veig de quina manera podria tornar a 'Transparent', conclou l'actor.

Tambor, que a la sèrie dona vida a un pare de família que decideix mostrar la seva veritable identitat com a dona transsexual, havia estat acusat, precisament, per dues dones transsexuals, la seva exassistent personal, Van Barnes, i l'actriu Trace Lysette, que també apareix a 'Transparent'. Les acusacions van sortir a la llum fa dues setmanes, i des de llavors, segons 'Deadline', Amazon ja s'estava plantejant fer desaparèixer de la sèrie el personatge de Tambor, malgrat ser el protagonista principal de la ficció. De fet, el mateix portal assegura que ja abans que es fessin públiques les denúncies la continuïtat de Tambor a 'Transparent' no estava confirmada.

El cas de Tambor forma part d'una llista cada vegada més llarga de noms destacats de Hollywood que han estat apartats recentment de la seva feina a causa de denúncies d'agressions sexuals. Entre aquests hi ha el productor Harvey Weinstein, l'actor Kevin Spacey, l'humorista Louis C.K. o Roy Price, president d'Amazon Studios -la plataforma responsable de 'Transparent'-, que va ser apartat del càrrec a mitjans d'octubre.