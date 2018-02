La policia intenta detenir l'humorista Joaquín Reyes caracteritzat com a Carles Puigdemont

Sis policies nacionals han aturat una gravació d''El intermedio' per intentar detenir Joaquín Reyes quan anava disfressat de Carles Puigdemont. L'humorista estava rodant un gag per al programa de La Sexta, segons avança el portal Vertele. La caracterització ha creat confusió entre els veïns de Torrejón de Ardoz, on es gravava l'escena, que han trucat a la policia per alertar de la presència del president de la Generalitat.

A cap de pocs minuts de rebre la trucada, els policies s'han apropat al Parque Europa a la cerca de Puigdemont. Quan han descobert que es tractava d'una paròdia, els agents han marxat del parc i l'equip d''El intermedio' ha pogut continuar la gravació sense problemes.

El gag de Joaquín Reyes caracteritzat com a Puigdemont s'emetrà el dilluns 26 de febrer i formarà part de la secció ' Zanguangos', en la qual l'humorista caricaturitza personatges coneguts.