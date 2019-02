'Joc de trons' escalfa motors pel final amb els nous pòsters oficials

Queda un mes i mig per l'estrena de l'última temporada de 'Joc de trons' i la HBO treu imatges en comptagotes per fer créixer l'expectació. Després d'un parell de 'teaser', avui el perfil oficial de Twitter de la sèrie ha fet públics una vintena de pòsters oficials protagonitzats pels principals personatges involucrats en la lluita pel tron de ferro, com Jon Neu, Sansa Stark, Daenerys Targaryen o Cersei Lannister.

Les imatges, que van acompanyades del 'hashtag' #FortheThrone ("Pel tron"), serveixen perquè els fans tinguin unes quantes pistes de quin aspecte i quin 'look' tindran els seus personatges preferits. La vuitena –i última– temporada de la sèrie basada en l'univers de George R.R. Martin s'estrenarà el 14 d'abril a Estats Units i estarà disponible a Espanya al dia següent, el 15. L'esperada entrega comptarà amb sis episodis.

El final de 'Joc de trons' està envoltat de secretisme però ja se sap que George R.R. Martin no hi apareixerà. L'escriptor ja ha avançat que va rebutjar l'oferiment de fer un 'cameo' perquè suposava viatjar de Nou Mèxic, on viu, fins a Irlanda del Nord només per una escena. Cuirosament, R.R. Martin sí que feia una aparició estel·lar a l'episodi pilot però la seva escena va ser tallada quan es van haver de fer canvis en el repartiment i tornar a rodar.

