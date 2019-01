L'última temporada de 'Joc de trons' s'estrenarà el 14 d'abril

Ja hi ha data per a l'estrena de la vuitena i última temporada de la sèrie 'Joc de trons', una de les produccions més exitoses de la història de la televisió. Serà el 14 d'abril, segons s'ha revelat al seu compte de Twitter mitjançant un 'teaser' d'avançament en què apareixen Jon Snow (Kit Harington), Sansa Stark (Sophie Turner) i Arya Stark (Maisie Williams) caminant per un passadís fosc. Al final del clip, que dura un minut i mig, un vent gèlid s'aproxima cap als personatges en referència a l'enfrontament amb els caminants blancs.

La temporada final de 'Joc de trons' comptarà amb sis capítols. Així es tancarà la famosa sèrie de George R.R. Martin, que s'ha convertit en la producció més premiada de la història amb 47 Emmy.

Emilia Clarke, Kit Harington, Lena Headey i Peter Dinklage són alguns dels protagonistes de la sèrie, que va emetre l'últim capítol de la setena temporada el 27 d'agost del 2017.