Jofre Llombart, nou subdirector de RAC1

Jofre Llombart ocuparà, a partir de l'1 de maig, la subdirecció de RAC1 i de RAC105. El Grupo Godó ho ha anunciat aquest divendres, després que el director de l'emissora, Jaume Peral, ho comuniqués a la redacció. Llombart assumirà el càrrec coincidint amb el 19è aniversari de RAC1, que va iniciar les emissions l'1 de maig del 2000.

"Espero ser digne d'aquest encàrrec. Hem de continuar sent líders, també en bon rotllo", ha dit Llombart en el seu discurs davant de la redacció. Per la seva banda, Peral ha afirmat: "Estic segur que, colze a colze, serem capaços de fer front als reptes que ara venen, com són la temporada d'estiu, una nova temporada i el vintè aniversari de l'emissora".

Llombart va arribar a RAC1 fa vuit anys per assumir la subdirecció d''El món a RAC1', un càrrec que manté encara i que compaginarà amb la nova responsabilitat fins que s'acabi aquesta temporada, el 19 de juliol. A partir de llavors es dedicarà exclusivament a la subdirecció de l'emissora.

La trajectòria professional de Llombart va començar a l'emissora de la seva ciutat, Ràdio Sant Cugat, el 1994. Posteriorment va treballar durant 12 anys a Catalunya Ràdio, on va assumir responsabilitats com la de coordinador d''El matí de Catalunya Ràdio', coordinador d'informatius i corresponsal a Madrid. Actualment és també professor associat a la UAB, professor convidat a l'ESIC i col·laborador del programa de TV3 'Tot es mou', entre d'altres.