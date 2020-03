Jordi Basté busca el cantó social de la revolució tecnològica

“He vist la maldat de la tecnologia, la comprovo cada dia perquè soc un addicte”, confessa Jordi Basté, que s’enfronta a una segona temporada del No pot ser que tindrà una vessant més social. “Hem intentat fer una mirada del que en aquests moments està passant a la societat i ens està arribant com a nou a través de la tecnologia”, explica Basté. L’espai sobre innovació torna avui a TV3 amb una nova entrega que vol reflexionar sobre l’impacte que les tecnologies han tingut en la societat. “Jo quan era petit i tenia un dubte anava als pares o els meus avis. Ara quan tenim un problema, sobretot tecnològic, preguntem als nostres fills”, assegura el periodista, que fa èmfasi en el canvi de mentalitat provocat per l’avenç de les tecnologies.

La nova temporada compta amb un total de 10 episodis i arrencarà parant atenció a les noves maneres de veure i fer televisió. És en aquest univers en què proliferen un gran ventall d’ influencers que van des del mallorquí Miquel Montoro -popular pel seu “Hòstia, pilotes!”-, Dulceida o Soy una pringada. Són tres persones d’estils molt diferents que han trobat el seu lloc gràcies a internet i les xarxes socials. “Podem menysprear-ho, però hi ha gent a qui li ha anat molt bé. El Miquel Montoro, si no fos pel Youtube, no sé com estaria perquè li van fer bullying ”, recorda Basté. El comunicador reconeix que, en alguns casos com en el de Soy una pringada, no coneixia molts d’aquests fenòmens digitals.

Superar l’addicció

Basté explica que el programa l’ha fet intentar distanciar-se una mica de la tecnologia, tot i que encara no ho ha aconseguit. De fet, un dels capítols d’aquesta temporada estarà dedicat a ajudar al comunicador a deixar el mòbil. “Ho he aconseguit a estones, però com a mínim hi penso”, diu Basté, que compara la dependència de la tecnologia a la del tabac. “Quan fumava molt sempre deia que algun dia ho deixaria i no només per mi, sinó per la meva família”. Ara amb el mòbil estic igual, estic en fase d’addició però algun dia ho deixaré”, assegura el comunicador.

Aquest episodi, dedicat a l’addicció, compta amb la participació d’un grup de persones que coneixen molt bé Jordi Basté, com Laura Rosel, Jordi Évole o Marc Giró. El presentador explica que un dels descobriments d’aquesta edició del No pot ser han estat els centres de desintoxicació digital, una realitat que va conèixer durant el viatge que va fer a Los Angeles.

En l’intent de buscar la vessant més social de les tecnologies, el No pot ser centra un dels seus capítols en la relació dels adolescents amb la pornografia. Segons diferents estudis, els joves entren en contacte per primera vegada amb la pornografia a l’edat de 10 anys. Per analitzar les conseqüències d’una exposició tan primerenca a aquests continguts, Basté va visitar l’Institut Escola les Vinyes de Castellbisbal. “Fa molts anys o tenies algú que et subministrava revistes pornogràfiques o t’arribava una pel·lícula en VHS. Ara ja no és així”, explica el periodista. Durant la seva visita, l’equip del programa va voler comparar la relació dels estudiants amb la pornografia amb la dels seus pares. Per fer-ho, van preguntar als adolescents sobre la seva iniciació en el gènere i van passar les respostes als seus progenitors.

Com a periodista amb un llarg recorregut en la informació esportiva, Basté no pot evitar mostrar-se fascinat per un dels últims girs tecnològics del sector: els e-sports, les competicions de videojocs, una disciplina que compta amb milions de seguidors a través de les retransmissions online. El periodista va anar fins al Palau de Vistalegre per assistir a una competició de League of legends i va parlar amb un dels millors jugadors de Fortnite del món, el català Tom Vorwenn Baldrich.

Entre altres qüestions que tractarà el programa, Basté destaca l’impacte dels plàstics en el medi ambient i diferents iniciatives arreu del món per reduir-ne l’ús. El No pot ser també reflexionarà sobre si s’està fent un hackeig a la democràcia a través de la tecnologia i sobre les possibilitats que obre l’aplicació de tècniques d’edició genètica.

Finalment, Basté també conversarà amb el filòsof i escriptor israelià Yuval Noah Harari. Considerat un dels grans gurus de l’actualitat, Harari reflexionarà sobre els reptes que la disrupció tecnològica planteja a la societat.

Basté deixa oberta la porta a la possibilitat de fer una tercera temporada, però es mostra convençut que el seu futur estarà lligat a la directora de l’espai, Rosa Olucha. “Hem creat una mena de parella de fet i crec que farem coses noves junts”, assegura.