Jordi del Río recorda que les subvencions a premsa digital no s'atorguen segons ideologia

El director general de Mitjans de Comunicació de la Generalitat, Jordi del Río, ha defensat avui les subvencions a mitjans digitals catalans perquè són "genuïnament objectives". Surt així al pas de les declaracions del secretari d'Estat per a les Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, que aquest dilluns no descartava una retallada d'aquest capítol pressupostari. Bermúdez de Castro va assegurar que s'estaven repassant aquest tipus d'ajudes perquè "no hi havia millor negoci a Catalunya en aquests quatre anys que muntar-se una web donant suport al procés per guanyar una subvenció". En canvi, Del Río s'ha mostrat "segur" que no hi haurà redistribució d'aquesta part dels comptes públics per al 2018 perquè "seria violentar les pròpies bases reguladores", i ha defensat la transparència d'aquestes normes.

Aquestes normes estableixen quin tipus d'ajut s'atorga al mitjà en funció de dades objectives com ara la difusió que, segons Del Río, s'obtenen de controls externs a la Generalitat. Sembla difícil, doncs, al seu parer, que hi pugui haver massa variacions. En lloc d'això, l'executiu de Mariano Rajoy podria optar directament per suprimir les subvencions, una mesura que suposaria "un atac a la línia de flotació de l'espai català de comunicació".



Del Río també ha assegurat que "mai" s'ha tingut en compte el que publica un mitjà com a paràmetre a l'hora d'atorgar-li una subvenció i que, en canvi, es tracta de fomentar els mitjans en català o aranès.



La proposta de subvencions per al 2018 està enllestida des del setembre, però l'aplicació de l'article 155 l'ha aturat a l'espera d'autorització del govern espanyol. De moment, l'executiu encapçalat per Mariano Rajoy ha decidit ampliar mig any el termini previst per aprovar la resolució.



Bermúdez de Castro va criticar els mitjans digitals catalans davant la comissió conjunta de les Comunitats Autònomes del Senat, on va comparèixer per informar de l'aplicació de les mesures del 155 a Catalunya. Bermúdez va dedicar part de la intervenció a criticar la "premsa catalana" i en especial "els digitals" per haver dit "mentides" sobre la intervenció i per utilitzar la "post-veritat". "Hi ha moltes pàgines web que han nascut al caliu del procés –no els mitjans tradicionals, ni molt menys- que a base de subvencions expliquen una altra veritat", deia al Senat.