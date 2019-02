Mor José Pinto, exmembre de Los Lobos del concurs d'Antena 3 '¡Boom!'

José Pinto, exmembre de l'equip Los Lobos del concurs d'Antena 3 '¡Boom!', ha mort aquest dimecres als 57 anys, segons ha avançat el diari 'El Norte de Castilla', que esmenta fonts de la família. Pinto va arribar al programa que presenta Juanra Bonet el 3 de maig del 2017 i hi va concursar ininterrompudament durant 376 edicions, fins al 18 de desembre passat, quan va decidir plegar per motius personals.

Les primeres informacions apunten que Pinto ha mort a causa d'un infart a casa seva, al poble de Casillas de Flores, a Salamanca. El ramader ha estat trobat assegut en una butaca i quan els serveis mèdics hi han arribat ja no li han pogut salvar la vida.

Arran del seu pas pel programa, Pinto havia adquirit una gran popularitat: Caja Rural Salamanca l'havia escollit per protagonitzar la seva última campanya publicitària, en la qual apareixia caracteritzat com a James Bond, i aquest divendres havia de pronunciar el pregó del Carnaval del Toro de Ciudad Rodrigo.

Malgrat la seva decisió d'abandonar '¡Boom!', els seus tres companys d'equip van continuar al programa, acompanyats per un nou membre, i encara no han estat eliminats. Després de 414 programes, Los Lobos han acumulat més de 2 milions d'euros, i continuen lluitant per un pot que supera els 3,6 milions. A l'octubre, abans que Pinto plegués, Los Lobos ja havien batut el rècord Guinness de permanència en un concurs televisiu, amb 326 participacions.