Joves de barris rics i pobres mostren les seves vides a Cuatro

Cuatro estrena avui a les 22.45 h Los reyes del barrio, un docureality que pretén retratar els estils de vida, somnis i il·lusions de quatre grups de joves procedents de quatre barris molt diferents de diverses ciutats espanyoles: des dels més elitistes fins a una de les zones més deprimides del país.

Uns dels protagonistes del programa són tres “pijos de manual” de l’exclusiu barri madrileny de Salamanca -el lloc de tot l’Estat on el preu dels pisos és més elevat- que estan “encantats de ser-ho” i que, segons la cadena, sempre apareixen “a les llistes de convidats de tots els esdeveniments”. El seu principal objectiu serà que un d’ells aconsegueixi “fer-se un nom en el món del calçat a nivell internacional”.

Encara a l’extrem superior de l’escala social, el programa presentarà també tres amigues que viuen a La Moraleja, una urbanització de luxe d’Alcobendas, a tocar de Madrid, on viuen desenes de personatges famosos. Formades en internats de Suïssa i dels Estats Units i acostumades a veure satisfets tots els seus capritxos, les membres d’aquest grup asseguren que tenen com a referent vital les germanes Kardashian. La moda, les xarxes socials, el luxe, la festa i el xampany són, segons Cuatro, “el top five de les seves aficions”.

En un món completament diferent viu una altra de les colles que participaran al programa: quatre nois del barri marginal de Las 613 Viviendas, a la ciutat valenciana de Burjassot. Un d’ells és Nyno Vargas, que malgrat els seus orígens humils ha triomfat com a cantant de rap -de fet, és l’autor de la sintonia del programa- i ara aspira a fer el salt internacional. En aquest nou repte l’ajudaran els altres tres membres del seu grup d’amics, que són també el seu principal suport professional.

Finalment, les càmeres de Los reyes del barrio visitaran el Raval de Barcelona per conèixer la Duna, una instagramer que gràcies a les seves fotos amb posats sexis acumula gairebé 130.000 seguidors i que somia aparèixer a la portada d’alguna revista. Dos dels seus amics, un dels quals és fotògraf, li faran costat.

El programa combinarà imatges de la vida quotidiana d’aquests grups de personatges amb declaracions a càmera dels mateixos protagonistes. A més, Cuatro recorrerà novament a un element que li ha funcionat molt bé en altres formats: una veu en off satírica que oferirà el seu propi punt de vista sobre els fets i en ressaltarà els elements més sorprenents. L’humorista i imitador Raúl Pérez ( Crackòvia ) s’encarregarà d’aquesta funció. El format és una creació de La Competencia, productora, entre d’altres, de Los gypsy kings, un programa de la mateixa cadena que mostra com és la vida de diverses famílies gitanes i que ha rebut crítiques d’entitats representants d’aquest col·lectiu a causa dels estereotips i prejudicis que transmet.