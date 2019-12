Ara Europa ja no els agrada tant

260x366 portada mundo 20/12/19 portada mundo 20/12/19

Hi va haver un temps en què la caverna s'omplia la boca d'Europa, Europa, Europa. Recordo una cèlebre portada en què Catalunya apareixia disgregada del mapa, surant a la deriva pel Mediterrani. Després va venir el "Brussel·les ens té mania". I l'"Alemanya ens té mania". I "el Regne Unit ens té mania". I, amb la sentència que evidencia el nyap operat per impedir que Oriol Junqueras exercís els seus drets polítics, l'eurofòbia s'ha disparat. "Que una bona part de la societat espanyola no comprèn el que passa ni hi està d'acord és un fet que mereix una reflexió dels actuals arquitectes de l'Europa Unida, la mateixa que ha vist la deserció del Regne Unit i l'avançament dels populismes disgregadors", escrivia La Razón al seu editorial. A Libertad Digital es preguntaven si la sentència hauria sigut similar si, per exemple, "el cas afectés un separatista bavarès [...] o un líder cors condemnat per la justícia francesa per sedició".

Mentrestant, El País prenia una tasseta de te amb el dit petit estirat i deia que "tranquils", que "aquí no passa res" i que justament el TJUE venia a demostrar que la justícia espanyola funciona perquè el TJUE és un tribunal, en el fons, espanyol (en el sentit que Espanya ha acceptat integrar-lo en el seu sistema de justícia). En un sentit similar, La Vanguardia també aigualia la transcendència de la decisió europea, quan deia que era "rellevant però no determinant" i se li notava l'estat d'ànim quan escrivia que "al Parlament va suscitar fins i tot mostres d'eufòria més pròpies d'un estadi que d'un hemicicle".

Però el revés és inqüestionable. I el consignen en portada –amb titulars propis de Bud Spencer i Terence Hill– diaris tan dispars com El Mundo ("La UE colpeja la Justícia espanyola"), El Punt Avui ("Europlantofada") o El Periódico ("Clatellada al Suprem"). Per cert, si la UE colpeja... és una colpista?