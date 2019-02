Jutges i diaris: el sistema surt en defensa del sistema

260x366

És una conclusió una mica sopa d'all, però crec que val la pena consignar-la: el sistema (mediàtic) surt en defensa del sistema (judicial) perquè, esclar, entre 'sistemites' (o serà 'sisterraquis'?) cal ajudar-se. I, per això, avui la premsa 'sistemiana' surt en tromba per desacreditar la defensa dels acusats independentistes. El mantra escollit és que va ser una defensa política i no jurídica. Subratllar això ja implica un posicionament: que la causa és estrictament judicial.

Repasso alguns titulars: "Els advocats del Procés llancen una ofensiva política el primer dia del judici" ('El País'), "Presos del victimisme" ('Abc', que en subtítol parla d'"arengues polítiques" i diu que els advocats apel·len "a la Constitució de la qual reneguen els seus representats") o bé "La defensa obre el judici de l'1-O amb un al·legat polític" ('La Vanguardia'). Al diari de Godó, el subtítol destacava que "el tribunal permet als lletrats estendre's i no els interromp quan qüestionen la seva imparcialitat". Quina generositat! La defensa va qüestionar la separació de poders espanyola i la qualitat de la instrucció, sí. Però, ¿no és un debat jurídic –i ben rellevant– determinar si es van conculcar les garanties dels processats? L'advocat Andreu Van den Eynde va ser tècnic, a l'hora de detallar quins abusos s'havien produït.

A l'altra banda, 'El Punt Avui' solemnitzava la portada posant l'inici del seu editorial en primera pàgina. Es titulava "Vergonya". L'efecte, però, quedava una mica tocat pel fet que aquest mòdul apareixia encaixonat entre sengles anuncis de Finques Pou i Bar-Restaurant Cal Avi. Sigui aquesta imatge gràfica la metàfora visual de la debilitat mediàtica amb la qual pot comptar el sobiranisme davant el corró de la premsa d'estat.