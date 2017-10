Kaley Cuoco, de ‘The Big Bang theory’, tindrà sèrie pròpia

Coneguda per ser la Penny de The Big Bang theory, l’actriu Kaley Cuoco ha decidit ampliar els seus horitzons professionals i posar en marxa la seva productora, Yes, Norman Production. Un dels primers projectes de la seva companyia, que tindrà un contracte d’exclusivitat amb Warner Bros TV, serà l’adaptació de la novel·la The flight attendant, de Chris Bohjalian, que Cuoco protagonitzarà.

El llibre explica la història d’una hostessa de vol, a qui donarà vida l’actriu, que un matí es desperta en una habitació equivocada d’un hotel de Dubai al costat del cadàver d’un home sense saber què ha passat. El relat parla sobre les conseqüències de les addicions. “Vaig llegir el llibre i em va enganxar”, ha explicat l’actriu, la segona intèrpret més ben pagada de la televisió nord-americana. El projecte, que tindrà format de minisèrie, no interferirà en la participació de l’actriu a The Big Bang thoery, de la qual actualment s’està emetent l’onzena temporada.