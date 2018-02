L’ARA, únic diari en paper que creix a Catalunya

L’ARA va tancar un 2017 amb un notable creixement del 10,9% en les seves vendes ordinàries de l’edició impresa, és a dir, la suma d’exemplars venuts al quiosc i subscripcions individuals. La xifra, certificada per l’OJD, és encara més important si es té en compte que la premsa de paper està experimentant un retrocés arreu d’Europa i Amèrica. Però aquest diari s’escapa de la tendència i aconsegueix ser l’únic rotatiu del quiosc -incloent-hi les capçaleres d’abast estatal- que no va viure una reducció de les vendes l’any passat a Catalunya. La mitjana del retrocés del sector va ser d’un 7,5% a Catalunya (uns dos punts més suau que al conjunt de l’Estat).

“És el resultat d’una gran feina d’equip, feta amb gran sentit professional i també il·lusió”, valora Esther Vera, directora de l’ARA. “Els qui fem el diari creiem en el projecte, en la professió i en el país. Amb aquestes premisses, volem explicar el món a una societat de la qual formem part. I fem servir noves tècniques, però al servei del periodisme clàssic, que busca fer entendre l’entorn i portar als lectors grans històries”.

La intensitat informativa vinculada al Procés ha beneficiat clarament els diaris catalans respecte als seus competidors espanyols. Els quatre diaris que més baixen són justament els quatre grans de Madrid, encapçalats per El País, que perd en un sol any el 19,2% de les vendes ordinàries. El rotatiu de Prisa venia el 2012 una mitjana de 28.239 exemplars, però va tancar el 2017 amb 10.986 diaris venuts al quiosc o per subscripció individual. Després hi ha Abc, que perd el 18,9% i accentua la seva residualització a Catalunya: només hi ven 1.806 exemplars. En el cas de La Razón, la patacada és del 14%, i El Mundo és el que marca un descens més baix, del 13,2%.

Pel que fa a capçaleres catalanes, El Periódico és la que ha tancat l’any pitjor, amb una caiguda de l’11,5%. La Vanguardia, per la seva banda, ha caigut un 7,1%. El Punt Avui és el que millor salva els mobles, d’entre els que cauen, perquè només marca un retrocés de l’1,2% respecte a l’any anterior.

Els diaris de proximitat també han firmat un any en vermell, amb uns descensos semblants entre capçaleres com Diari de Girona (cau un 5,9%), Diari de Tarragona (5,5%), Diari de Terrassa (6,8%), La Mañana (6,7%), Regió 7 (5,5%) i Segre (4,7%).

Any de rècords digitals

L’ARA també va tancar un bon any en l’apartat digital, en obtenir 2.705.895 usuaris únics al desembre. Va ser el diari en català més llegit a la web, seguit per Nació Digital (2.419.192), Vilaweb (2.297.328), El Nacional (2.101.263) i Catalunya Diari (1.879.782). Altres mitjans que superen el milió d’usuaris únics van ser El Món (1.405.770), RAC1.cat (1.155.970) i El Punt Avui (1.107.711). L’Ara.cat encadena així el seu quart mes consecutiu de lideratge i tanca un 2017 notable, en què ha aconseguit 2.516.717 usuaris únics mensuals de mitjana, la qual cosa implica augmentar un 24,7% l’audiència respecte a les dades del 2016, certificades també per la divisió digital de l’OJD.

Aquestes xifres s’han obtingut, a més, amb el condicionant de ser l’únic mitja de pagament respecte als seus rivals directes. El model no ha impedit ser un diari massiu a la xarxa -enguany va obtenir la dada mensual històrica més elevada de la premsa online en català, amb 4.945.570 usuaris únics-, al mateix temps que feia créixer la seva comunitat i sumava subscriptors. Així, en tan sols set anys l’ARA ha aconseguit ser el segon diari en subscripcions: més de 43.000, a les quals cal sumar les 1.800, aproximadament, que procedeixen de l’ARA Balears.

Els grans diaris a Espanya

Finalment, l’OJD permet comprovar com han anat les vendes totals als quatre grans diaris espanyols. El País continua sent el més venut, amb 156.310 exemplars. Però baixa un 10,1% en un any i són poc més de la meitat dels 276.911 que col·locava el 2012. El Mundo es manté segon amb 80.601 còpies (el 2012 en venia 276.911, més del doble). Abc, tercer, manté només 69.844 exemplars (dels 153.847 de fa cinc anys). I tanca el grup La Razón que, amb 45.925 diaris, és el que es manté millor respecte al 2012, quan en venia 61.068.