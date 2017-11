L’assetjament sexual dinamita el món de les sèries

L’explosió de l’escàndol de Harvey Weinstein, amb més de vuitanta dones acusant-lo d’assetjament, abusos sexuals i violació, ha generat un efecte dòmino de nous casos protagonitzats per cares conegudes del món de les sèries. El degoteig de noms és una demostració que es tracta d’un problema sistèmic que va més enllà de casos aïllats. L’últim a afegir-se a la llista ha sigut Jeffrey Tambor, protagonista de Transparent, que diumenge va anunciar que, després d’haver sigut acusat dues vegades d’assetjament sexual, no tornarà a la ficció per la qual ha guanyat dos premis Emmy com a millor actor de comèdia.

Transparent,d’Amazon, es caracteritza per un to progressista i, sobretot, per la defensa dels drets de la comunitat LGTBI a través de la història de la Maura Pfefferman, personatge interpretat per Jeffrey Tambor, que quan arriba a la seixantena decideix viure plenament com a dona. L’ambient de respecte que reclama la ficció no s’hauria donat presumptament al plató, ja que, segons Van Barnes, antiga assistent de Tambor, l’actor li va fer proposicions sexuals, tocaments i comentaris inadequats en diverses ocasions. Després d’aquesta primera acusació, l’actriu Trace Lysette, que a la sèrie interpreta una amiga de la Maura, va alçar la veu per relatar com Tambor es va refregar contra ella quan esperaven per rodar una escena. Arran d’aquests testimonis, l’actor, que insisteix en la seva innocència i assegura que no és un depredador, ha afirmat: “Vista l’atmosfera polititzada que sembla que ha afectat el nostre set, no sé com podria tornar a Transparent ”. Amb la seva marxa, la sèrie es queda sense protagonista i obliga l’equip creatiu a repensar tota la trama, que fins ara girava al voltant de la figura de la Maura.

Amazon, tocat

Amazon, amb el seu servei de streaming, és una dels companyies audiovisuals que més malparades han sortit de l’onada de casos d’assetjament sexual. A banda de perdre l’actor principal d’una de les seves sèries insígnia, com és Transparent, també ha vist com les denúncies contra Harvey Weinstein tenien conseqüències directes en les seves futures ficcions. El considerat home més poderós de Hollywood estava darrere d’una de les grans apostes d’Amazon, la primera sèrie de David O’Russell, que comptava amb Julianne Moore i Robert De Niro i per a la qual ja havien fet una inversió de 160 milions de dòlars. La sèrie, però, ja no veurà la llum.

Un altre dels noms relacionats amb Amazon que està sota sospita és Matthew Weiner, que actualment està preparant la sèrie d’antologia The Romanoffs per a la companyia. Weiner ha sigut assenyalat per la guionista Kater Gordon, que assegura que durant una sessió de treball conjunta a Mad men el creador li va demanar veure-la despullada, una petició que ella va ignorar. Poc temps després, i tot i haver guanyat un Emmy per un dels seus guions, Gordon va abandonar la sèrie perquè se sentia “amenaçada i devaluada”. Des de llavors, la guionista no ha tornat a treballar a la televisió i es dedica a una ONG que, entre altres coses, dona suport a víctimes d’abusos. Tot i el testimoni de Gordon, la companyia encara no ha manifestat quin serà el futur de la sèrie de Weiner.

Els casos d’abusos no només afecten els creadors, també han tingut repercussió en la part alta de l’organigrama de la companyia. Roy Price va dimitir a mitjans d’octubre com president d’Amazon Studios, després que la productora Isa Dick Hackett, responsable de la sèrie The man in the high castle, l’acusés d’assetjament sexual.

Adeu a Frank Underwood

Un dels casos que més impacte han tingut entre el públic ha sigut el de Kevin Spacey. El Frank Underwood de House of cards desapareixerà de la sèrie després que l’actor Anthony Rapp assegurés que l’any 1986, quan ell tenia 14 anys, Spacey va intentar seduir-lo. Posteriorment, diversos membres de l’equip de House of cards l’han acusat de tenir un comportament “depredador”. En un reportatge de la CNN, una assistent de producció explicava que se sabia que l’actor “tenia comportaments inadequats” i que els homes que treballaven amb ella “s’havien queixat que els feia sentir incòmodes”.

El cas de Louis C.K. també era un secret del domini públic: durant anys havien circulat rumors en el sector de com l’humorista, creador de Louie, aprofitava per masturbar-se davant de les seves col·legues. Després de ser acusat per cinc humoristes, C.K. va reconèixer públicament que les històries eren veritat, tot i que va voler matisar que sempre demanava permís abans d’exposar el seu membre. “Vaig aprendre massa tard que quan tens una posició de poder respecte a una altra persona no pots demanar-li que miri el teu membre”, explicava C.K. en el seu comunicat.

L’obertura de la capsa de Pandora de l’assetjament sexual, una qüestió que fins ara s’havia normalitzat en el sector de l’espectacle, també ha afectat l’actor Jeremy Piven, d’ Entourage, i Andrew Kreisberg, productor d’ Arrow i Supergirl. L’escàndol no es limita a la indústria nord-americana: el britànic Ed Westwick, de Gossip Girl, ha sigut acusat de violació per dues dones.