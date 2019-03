Laura Rosel fitxa per l’ARA

L’ARA eixampla la seva nòmina de col·laboradors amb l’entrada de Laura Rosel. La periodista, coneguda per haver conduït amb èxit el FAQS: Preguntes freqüents durant el 2018, signarà entrevistes a aquest diari, en els formats de paper i de vídeo. La primera d’aquestes converses es podrà veure i llegir diumenge vinent, 10 de març.

Les entrevistes apareixeran a l’ Ara Diumenge i se centraran en personatges no necessàriament coneguts, però que tenen al darrere una gran història per explicar. Es tracta de descobrir trajectòries vitals potents que, en molts casos, han aconseguit millorar la vida del seu entorn immediat. Aquestes converses reforçaran l’aposta dominical del diari, que a finals d’any va potenciar el seu vessant gràfic amb la posada en marxa de Gràfica Radiant, una secció dedicada al còmic d’avantguarda.

“Ens fa contents incorporar una periodista amb personalitat com Rosel”, explica Esther Vera, directora de l’ARA. “Les seves entrevistes reforçaran l’ Ara Diumenge i, en un context tan marcat per la política, ens oferiran un punt de fuga a partir del qual podrem escoltar aquelles persones que tenen una història per explicar però que sovint queden fora del radar informatiu. Volem que l’ARA sigui puntal en l’atracció de talent, i poder comptar amb les col·laboracions de Rosel referma aquesta voluntat”.

Les entrevistes tindran versió en paper i també en vídeo, en línia amb la concepció multimèdia de l’ARA, que vol trobar-se amb el lector en multitud de finestres i formats diferents.

Abans de fer el salt al FAQS per ocupar el buit de Ricard Ustrell, Rosel va passar per Ràdio Sabadell, RAC1 i 8TV.

Rosel: “Busco personatges fora del focus mediàtic”

Quin tipus de personatges buscaràs i què els hi vols treure?

Fora del focus mediàtic, al carrer, a l’escola, a la feina o a les entitats, hi ha persones que han fet i fan coses excepcionals però no tenen una imatge pública ni un altaveu. A algunes d’aquestes persones les he descobert per casualitat. Són aquests els personatges que em criden, perquè tenen grans històries per explicar. Històries que tenim a prop i que quan les coneixes et fan més ric: el teu calaix emocional s’omple de més colors i formes.

Què és el que t’atrau del gènere de l’entrevista?

L’entrevista és un exercici de generositat per part de qui la concedeix. Quan l’entrevistat et mira als ulls i t’explica una vivència, es confessa, veus com s’emociona i se sincera… soc jo qui, egoistament, més hi surt guanyant: m’enriqueixo amb el que ell m’explica, n’aprenc, m’omple i, a més, puc sentir en primera persona aquella emoció, aquell sentiment, la força d’aquella confessió. És això el que m’atrau de les entrevistes: són petites finestres que algú obre perquè donis una ullada al seu món interior, a la seva vida. I ho fa perquè en trauràs alguna cosa positiva per a tu i per a qui ho llegeixi o ho escolti. I perquè això passi, estic convençuda que només hi ha una clau: escoltar.

Quines són les entrevistes, o entrevistadors, que t’inspiren?

Hi ha grans entrevistadors, a Catalunya, tenim una gran sort! Tant als diaris com a les ràdios i televisions, en formats clàssics d’entrevista o innovadors. Si sortim a fora em quedo amb les entrevistes de David Letterman a Netflix: autèntiques demostracions de domini de l’escena, de l’espectacle i del gènere de l’entrevista com a tal. Aconsegueix entrevistes amb aparença de conversa. Fa riure l’entrevistat, el descol·loca, demostra saber-ne la biografia al detall i, sobretot, ho passa bé i fa passar-ho bé a la resta. És, sens dubte, un gran referent.