L’èxit d’‘Està passant’ dona ales al ‘Telenotícies’

El Telenotícies vespre ha experimentat, durant la primera meitat de la temporada, un creixement d’audiència molt notable respecte al mateix període de l’any anterior. Des del setembre fins ara ha tingut, de mitjana, 660.000 espectadors diaris, amb una quota de pantalla del 25% (689.000 persones i un 24,9% si es tenen en compte també els espectadors convidats, que es van començar a computar a principis del 2017). En canvi, durant els mateixos cinc mesos de la temporada passada l’informatiu estel·lar de TV3 es va quedar amb 487.000 seguidors i un 18,6% de share.

Aquest increment de més d’un terç en les xifres de l’espai que presenta Toni Cruanyes s’explica, òbviament, per la intensitat política derivada de l’1-O i les seves conseqüències. Però si l’únic factor fos aquest, seria lògic que el Telenotícies migdia hagués experimentat un creixement similar, i no és així: aquest informatiu ha passat de 469.000 espectadors a 477.000, i d’un 25,9% de quota a un 26,9%, un augment molt més discret. És evident, doncs, que hi ha altres elements que expliquen la gran millora d’audiència del TN vespre, i un d’aquests és, sens dubte, la renovació de la graella de TV3, que ha situat just al davant d’aquest informatiu una de les grans revelacions de la temporada: Està passant.

El programa que presenta Toni Soler, que s’emet de dilluns a divendres entre les 20.15 i les 21.00, apareix pràcticament cada dia entre els programes més vistos. Des de la seva estrena, el 13 de setembre, i fins a la setmana passada, l’espai ha tingut una audiència mitjana de 403.000 persones, amb una quota de pantalla del 17,5% (deixant de banda les emissions dels divendres, que recullen els millors moments de la setmana). Són dades d’un estudi elaborat per la consultora Dos30, al qual ha tingut accés l’ARA, que indiquen que l’audiència del programa és un 13,9% superior a la mitjana de TV3 en els dies d’emissió de l’espai. La seva tendència, a més, és clarament a l’alça: després de les dues primeres setmanes, la mitjana setmanal de l’ Està passant no s’ha tornat a situar mai per sota del 15%, i va arribar al seu màxim precisament la setmana passada, en què per primer cop va superar la barrera del 20%.

Amb aquestes xifres, el lideratge del programa de TV3 és aclaparador, i supera en sis punts ¡Boom!, la segona opció de la seva franja. Fins a l’estiu passat, el concurs d’Antena 3 es disputava amb Pasapalabra el lideratge a aquesta hora del vespre, i en canvi ara la batalla entre aquests dos formats ha passat a ser per la segona posició.

Trampolí per al ‘Telenotícies’

Però una de les principals aportacions d’aquest programa a TV3 és l’impuls que dona al Telenotícies. El mateix informe demostra que, a les 20.15, quan comença l’ Està passant, l’audiència de la televisió pública se situa a l’entorn del 14% de share, amb uns 300.000 espectadors, unes xifres molt similars a les d’Antena 3. En canvi, al final del programa, aproximadament dos minuts abans de les 21.00, hi ha mig milió de persones que tenen sintonitzada TV3, que s’acosta al 20% de quota. Aquest creixement és progressiu al llarg de tota l’emissió.

Feia anys que a TV3 li faltava un format que li deixés unes xifres tan bones al Telenotícies vespre. El gran dictat, que va ocupar la franja entre el 2012 i el 2016, es movia habitualment a l’entorn del 10% (i en l’última temporada va caure fins al 8%, aproximadament), i a més gairebé no aconseguia sumar nous espectadors a mesura que passaven els minuts. Això obligava el Telenotícies a fer un gran esforç en el seu tram inicial per situar-se en un nivell satisfactori: en els primers quinze minuts, l’informatiu passava del 12% al 18%, és a dir, feia créixer en un 50% el share del canal.

Quan aquell concurs va ser substituït pel Tot o res, el primer trimestre de l’any passat, la situació encara va empitjorar més: els mals resultats del format que conduïa Ares Teixidó obligaven el Telenotícies a doblar l’audiència entre les 21.00 i les 21.15 per situar-se tot just en un 16%. Ara, l’informatiu ja comença al voltant del 20%, una xifra que encara fa créixer durant els primers minuts.

Per aprofitar millor aquest impuls, TV3 va introduir, a l’inici d’aquesta temporada, una novetat estratègica que també ajuda el Telenotícies vespre a retenir més fàcilment els espectadors que li cedeix l’Està passant. Tant El gran dictat com el Tot o res s’acabaven aproximadament a les 20.50, i a continuació s’emetia un bloc de publicitat que durava uns deu minuts. A l’audiència ja de per sí baixa d’aquests programes, doncs, s’hi afegia el sotrac que comporten sempre els anuncis, la qual cosa llastava encara més l’inici del TN. En canvi, l’ Està passant s’allarga fins a les 20.58, de manera que el tall publicitari que el separa de l’informatiu és molt més breu i, en conseqüència, la pèrdua d’espectadors que se’n deriva també és inferior.