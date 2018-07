Llarena: de fer "una feina exemplar" a "un ridícul internacional"

La decisió del jutge Pablo Llarena de rebutjar l'extradició de Carles Puigdemont protagonitza els editorials de la majoria de diaris espanyols d'avui, tot i que les interpretacions són molt diverses. Mentre que per a 'El Punt avui' ha fet "un ridícul internacional", 'El Mundo' diu que "l'encerta" i 'La Razón' afirma que la seva feina ha sigut "exemplar" i que ha deixat la justícia alemanya "en evidència". Fem un recull dels principals editorials.

L'independentisme vol "desacreditar" Llarena però no podrà perquè la seva feina és "exemplar", a 'La Razón'

Ha pres "l'única decisió possible" per garantir que "tard o d'hora" els presos i exiliats "responguin a un judici", ha desmuntat "un a un els inqualificables arguments dels jutges alemanys" i ha retratat en "un relat conscienciat, metòdic, brillant i raonat" els "excessos" del tribunal alemany, que suposen "la voladura d'un instrument vertebrador com és l'euroordre". Això és el que ha fet Pablo Llarena, segons l'editorial de 'La Razón', que acusa la justícia alemanya d'"abús de posició i sobreactuació antijurídics tan impropis com intolerables". I la carregada contra la justícia alemanya no s'acaba aquí. Amb el títol "La justícia alemanya queda en evidència", l'acusa de "soscavar el crèdit d'un element clau per lluitar contra els criminals" a Europa i qualifica la seva decisió de no extradir Puigdemont per rebel·lió d'"actuació grotesca", amb la qual s'ha "buidat el principi de reconeixement mutu i de confiança recíproca" i de "desvirtuar el compromís de lleialtat i cooperació".

Però la justícia alemanya no és l'única responsable del camí que es va veure obligat ahir a prendre Llarena. El rotatiu assegura que ahir "l'independentisme va intensificar la campanya d'assetjament contra el poder judicial espanyol" en un intent de "deslegitimar-lo i desacreditar-lo". Ara bé, considera que no ho aconseguirà perquè la feina del jutge ha sigut "exemplar", mentre que és la justícia alemanya la que ha quedat "en evidència" i haurà de "respondre pel seu paper".

"Llarena condemna Puigdemont a viure fora d'Espanya", a 'El País'

'El País', en canvi, dedica l'editorial a les discrepàncies entre JxCat i ERC, i menciona la decisió de Llarena en una ocasió per descriure-la com una "condemna a Puigdemont a viure fora d'Espanya". En aquesta línia, 'El Mundo' vaticina que la decisió del jutge intensificarà la divisió entre els partits independentistes. El rotatiu considera que Llarena "l'encerta" perquè no es conforma a "jutjar el cap d'un cop d'estat" per malversació, cosa que "legitimaria" la "humiliació infligida", segons diu l'editorial, per la justícia alemanya, a la qual acusa de "desacreditar l'euroordre". L'editorial insta Llarena a portar el cas al Tribunal de Justicia de la Unió Europea i defensa que "no hi pot haver impunitat per als processats".

Llarena "ha tornat a fer de polític", a 'El Punt Avui

Els rotatius destaquen que la decisió de Llarena impedeix que Puigdemont pugui tornar a Catalunya, hi sigui empresonat preventivament per malversació i eviti la inhabilitació. D'aquesta manera, podria tornar a ser president de la Generalitat des de la presó. "El jutge ha preferit fer el ridícul a jutjar Puigdemont per malversació però sent president de nou? Ha tornat a fer de polític i no de jutge?", diu l'editorial d''El Punt Avui", que critica la judicialització de la política.

En aquesta línia, 'El Periódico' considera que la no extradició de Puigdemont "és una victòria a curt termini per a l'independentisme, que alimenta el seu discurs d'una justícia espanyola endarrerida", però que "a mitjà i llarg terminis manté la situació d'excepcionalitat". 'La Vanguardia', en canvi, considera que la decisió de Llarena ha tornat a deixar "malparada" la imatge internacional de la justícia espanyola, que ho tindrà difícil per processar els consellers empresonats per rebel·lió després del posicionament de la justícia alemanya. Ara bé, el rotatiu remarca que és "un èxit judicial però no una victòria política", perquè "els problemes persisteixen", i que caldrà veure quin paper assumeixen els líders independentistes.