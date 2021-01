Llucià Ferrer i Laia Oli conduiran l'especial de la nit de Reis de TV3 i el Super3

Tot i que aquest any els Reis d'Orient no podran passejar pels carrers de les ciutats de Catalunya en la tradicional cavalcada, TV3 i el Super3 han preparat un especial per donar la benvinguda a Ses Majestats. Les dues cadenes emetran simultàniament un programa que arrencarà a les 19.30 h i que farà seguiment de l’arribada en directe de Melcior, Gaspar i Baltasar a la ciutat de Barcelona en el pailebot reial.

Els encarregats de conduir l'especial seran Llucià Ferrer, el presentador d' Atrapa'm si pots, i Laia Oli, una youtuber de 22 anys que acumula més d'un milió de seguidors a YouTube. Com ja es va fer amb les campanades, TV3 ha decidit optar pel públic virtual per suplir l'absència d'infants i pares al carrer. Els més petits estaran presents al plató com a públic virtual des de casa, ja que el programa contactarà amb 100 llars catalanes. Com és tradició, serà el Mic, acompanyat del 5 segons, qui tancarà el programa especial i convidarà els més petits a anar a dormir d'hora perquè els Reis d'Orient i els patges puguin fer la seva feina.